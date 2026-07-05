Vidéo : effondré en larmes, Neymar voit son rêve mondial se briser pour la quatrième fois

Une fois encore, Neymar a été impuissant face à la cruauté de la Coupe du monde, quittant la compétition les larmes aux yeux, une scène douloureuse qui se répète à chaque édition sous le maillot auriverde.

Le parcours de la Seleção s’est arrêté net en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une défaite 2-1 contre la Norvège. Dans un match où la star norvégienne Erling Haaland a renversé la vapeur en inscrivant deux buts tardifs, anéantissant les espoirs brésiliens et provoquant une élimination précoce et surprenante.

Entré en jeu en seconde période, Neymar a réduit le score sur penalty, tentant de relancer les siens. Son effort n’a toutefois pas suffi pour contenir un Haaland en feu, auteur d’un doublé face à Alisson, et qualifier son équipe pour les quarts de finale.

Au coup de sifflet final, le capitaine brésilien n’a pu contenir ses émotions et a fondu en larmes sur la pelouse, ajoutant un nouveau chapitre à la série de moments douloureux qu’il a vécus en Coupe du monde.

Son histoire avec les larmes a commencé en 2014 : victime d’un tacle violent de Juan Zúñiga en quart de finale contre la Colombie, il avait quitté la pelouse sur une civière avant d’être forfait pour le reste de la compétition.

Le scénario s’est répété lors de la Coupe du monde 2018, où le Brésil a été éliminé en quarts de finale par la Belgique (2-1) ; Neymar, abattu, voyait son rêve de titre s’envoler.

La tristesse a de nouveau gagné la star brésilienne lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, après l’élimination de la Seleção en quarts de finale face à la Croatie aux tirs au but, malgré un but de Neymar en prolongation.

En 2026, le scénario s’est encore assombri : le Brésil est éliminé dès les huitièmes de finale par la Norvège, et Neymar pleure à nouveau. prolongeant une série de dénouements douloureux qui marquent chacune de ses participations au plus grand rendez-vous du football mondial.