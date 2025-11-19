VIDÉO : Eberechi Eze revient sur Arsenal, l’équipe d’Angleterre et le triomphe en FA Cup avec Crystal Palace dans le nouveau podcast « Beast Mode On » animé par Adebayo Akinfenwa

L'ancienne star de Crystal Palace revient sur son émouvante victoire en FA Cup avec les Eagles la saison dernière, évoque les joueurs qui l'ont le plus impressionné en Premier League, à l'Emirates Stadium et en sélection nationale, et explique comment avoir été appelé en équipe d'Angleterre le jour même où il a subi une grave blessure lui a semblé être un signe du destin.

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