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VIDÉO : Eberechi Eze revient sur Arsenal, l’équipe d’Angleterre et le triomphe en FA Cup avec Crystal Palace dans le nouveau podcast « Beast Mode On » animé par Adebayo Akinfenwa

E. Eze
Arsenal
Angleterre
A. Akinfenwa
Premier League
Ligue des Champions

Dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On », Adebayo Akinfenwa reçoit Eberechi Eze, attaquant d’Arsenal et des Three Lions, pour retracer son parcours exceptionnel : des multiples refus de clubs subis durant son adolescence à son éclosion parmi l’élite anglaise. Les deux anciens coéquipiers de Wycombe reviennent également sur leurs saisons communes en EFL et sur le retour émouvant d’Eze au club de son enfance l’été dernier.

L'ancienne star de Crystal Palace revient sur son émouvante victoire en FA Cup avec les Eagles la saison dernière, évoque les joueurs qui l'ont le plus impressionné en Premier League, à l'Emirates Stadium et en sélection nationale, et explique comment avoir été appelé en équipe d'Angleterre le jour même où il a subi une grave blessure lui a semblé être un signe du destin.

Cliquez sur le bouton « Lecture » ci-dessus pour visionner l'épisode complet ⬆️

Le podcast « Beast Mode On » est disponible sur YouTube et Spotify ; tous les épisodes sont à visionner ou écouter gratuitement dès maintenant.

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