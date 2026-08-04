Le Portugais Pedro Leitão Brito, surnommé « Pópista », a affiché son ambition de mener la Renaissance de Berkane vers de nouveaux succès, soulignant que sa prise en main de l'équipe représentait une étape dont il est fier, et que son objectif était de célébrer des titres avec les supporters à la fin de la saison.

Pópista a déclaré, dans des propos publiés mardi par le compte officiel de la Renaissance de Berkane sur Facebook : « C'est un grand honneur d'être ici et de diriger la Renaissance de Berkane. Nous espérons que nos supporters nous soutiendront durant cette saison. »

Et l'entraîneur portugais, âgé de 56 ans, d'ajouter : « Je veux accomplir de nombreuses choses avec la Renaissance de Berkane, afin que nous célébrions à la fin de la saison avec nos supporters. Dima Berkane. »

Le site marocain Elbotola a révélé la durée du contrat, confirmant que la Renaissance de Berkane a obtenu la signature de Pópista jusqu'en 2028, après des négociations qui ont duré plusieurs semaines.

Pópista a attiré les regards lors de la Coupe du monde 2026 après avoir mené le Cap-Vert à franchir la phase de groupes lors de sa première participation à un Mondial. L'équipe a également livré une prestation éclatante qui a mis l'Argentine en difficulté en huitièmes de finale, avant que les coéquipiers de Messi ne l'éliminent au tout dernier moment, in extremis, sur le score de 3-2 durant les prolongations.