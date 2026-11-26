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Ayoub El Kaabi, attaquant de la sélection marocaine, Adil Boulbina, star de l'Algérie, et d'autres vedettes sont en lice pour le prix du plus beau but d'Afrique de l'année 2026.

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La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les 10 buts nommés pour le prix du but de l'année. Le lauréat sera connu lors de sa cérémonie de remise des prix, prévue mercredi prochain à Lagos, au Nigeria.

La CAF a ouvert le vote aux supporters via son site officiel afin qu'ils choisissent le plus beau but avant la cérémonie.

Le Maroc a fait une entrée en force dans la liste des nommés pour le prix du plus beau but de l'année 2026, la CAF ayant retenu trois buts d'Ayoub El Kaabi et de Hakim Ziyech dans sa sélection finale.

El Kaabi figure à deux reprises dans la liste, grâce à deux buts exceptionnels inscrits sur des retournés acrobatiques lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025, disputée au Maroc : le premier face aux Comores en match d'ouverture du tournoi, le second contre la Zambie lors de la dernière journée de la phase de groupes.

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Ces nominations illustrent l'un des principaux points forts d'El Kaabi en tant qu'attaquant, à savoir sa capacité à exploiter les ballons difficiles dans la surface pour les transformer en buts, une qualité qui s'est clairement manifestée tout au long de sa carrière en club et avec la sélection marocaine.

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De son côté, Ziyech s'est fait une place parmi les nommés grâce à un but inscrit sous le maillot du Wydad Casablanca face à l'Olympique de Safi en Coupe de la Confédération de la CAF.

La nomination de Ziyech revêt une importance particulière, la star marocaine étant revenue dans le championnat national après plus d'une décennie passée sur les terrains européens, où il a défendu les couleurs de clubs prestigieux, en tête desquels l'Ajax Amsterdam, Chelsea et Galatasaray.

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La liste dévoilée par la CAF comprend également le but d'Adil Boulbina, star de la sélection algérienne, contre la RD Congo : une frappe surpuissante qui a fini au fond des filets dans les dernières minutes pour faire pencher la balance en faveur des Verts.

La liste regroupe des buts issus de quatre compétitions de la CAF. Un autre Algérien, Zinedine Ferhat, est également en lice, aux côtés des Sud-Africains Aubrey Modiba et Teboho Mokoena.

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La liste compte en outre trois buts de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026, signés des Camerounaises Grace Mendoua et Maïva Nidjo, ainsi que de l'Algérienne Marine Dafeur.

Cinq joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur africain

Dans le même registre, la CAF avait relancé la course au titre de meilleur joueur d'Afrique 2026 en dévoilant la liste finale de cinq joueurs, une course dominée par les Marocains et les Sénégalais, alors que les répercussions de l'affrontement haletant entre les deux sélections en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 se font encore sentir.

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La liste comprend trois joueurs de la sélection marocaine contre deux de la sélection sénégalaise : la Confédération africaine a retenu Achraf Hakimi, Brahim Díaz et Ismael Saibari, aux côtés de Sadio Mané et Pape Gueye, pour se disputer la plus prestigieuse distinction individuelle du continent africain.

L'annonce officielle a été faite hier, mercredi, sur le site internet de la Confédération africaine de football, après la réduction de la liste initiale de dix joueurs à seulement cinq noms, en fonction de leur niveau de jeu et de leurs contributions avec leurs clubs et leurs sélections nationales au cours de la période évaluée.

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La CAF doit dévoiler le nom du lauréat lors de sa cérémonie annuelle de remise des prix, prévue mercredi prochain.