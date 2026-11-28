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Les supporters d'Al-Ahli ont fait vivre à l'entraîneur néerlandais Marino Pušić, à la tête de l'équipe première, sa pire soirée en Roshn Saudi League, malgré la victoire obtenue face à Al-Taawoun.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Taawoun, ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Malgré la victoire, Pušić a vécu sa pire soirée, contraint d'entendre pendant plus de 90 minutes des chants réclamant son limogeage du poste d'entraîneur de l'équipe première.

Les supporters d'Al-Ahli avaient décidé de faire de la rencontre face à Al-Taawoun la tribune de leur revendication : le renvoi du technicien néerlandais. Cela a commencé par une désaffection des tribunes du stade Al-Inma, contrairement aux matchs précédents.

De leur côté, les supporters présents dans les tribunes ont été un véritable poignard dans le dos de l'ancien entraîneur du Chakhtar Donetsk, puisqu'ils n'ont cessé de le conspuer tout au long de la rencontre : avant le coup d'envoi, à la mi-temps et même après le coup de sifflet final.

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Les supporters d'Al-Ahli ont rivalisé d'inventivité pour s'en prendre à Pušić, entonnant leurs chants de plusieurs manières et sur différents airs, autour d'un seul et même mot d'ordre : « Pušić Out ».

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Pušić, lui, s'est contenté de sourire en entendant ces chants, tout en continuant à donner ses consignes aux joueurs, sans chercher à entrer dans la moindre polémique avec le public présent.

Cet épisode s'inscrit dans le prolongement des révélations de Mohammed Al-Hashem, correspondant des chaînes Thmanyah, diffuseur du championnat saoudien, qui a affirmé que l'association des supporters d'Al-Ahli envisage de renoncer prochainement à l'animation des tribunes , une démarche visant à durcir le ton pour exprimer la colère face au maintien du technicien néerlandais.

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Les supporters d'Al-Ahli avaient lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux, intitulée « Le départ de Pušić est notre revendication », afin d'obtenir le limogeage de l'entraîneur néerlandais, sur fond de mauvais résultats actuels.

Cette campagne s'était intensifiée après la lourde défaite subie par Al-Ahli face à Al-Shabab (1-6), lors de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

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Les critiques s'étaient toutefois apaisées après la victoire d'Al-Ahli face à Al-Nassr (3-1), vendredi dernier, au stade Al-Inma de Djeddah, en match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Mais la colère est récemment repartie de plus belle, après la défaite surprise d'Al-Ahli face au club qatari d'Al-Shamal (2-3), lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Certaines informations faisaient état de la volonté de la direction d'Al-Ahli de limoger Pušić avant le Clasico face à Al-Nassr, mais la crise financière que traverse le club et l'importante clause de résiliation prévue dans le contrat du technicien néerlandais l'en ont empêchée.

Pušić avait pris les rênes d'Al-Ahli en août dernier, succédant à l'Allemand Matthias Jaissle, parti subitement pour prendre en main Newcastle United.

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Depuis son arrivée à la tête du club de Djeddah, Pušić a dirigé 20 matchs, pour 12 victoires, 2 nuls et 6 défaites.

Al-Ahli occupe la quatrième place du classement du championnat saoudien avec 27 points, fruit de 9 victoires et 4 défaites, à six longueurs du leader, Al-Hilal.