Yan Diomandé, l'ailier du Real Madrid, a provoqué une vague de polémique en Espagne après son apparition dans un direct sur l'application « TikTok » quelques heures après la défaite de son équipe face à l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1, alors que le joueur ivoirien fait face à des pressions croissantes depuis son transfert au club merengue durant le mercato estival.

Selon le site « Foot Mercato », l'apparition de Diomandé est survenue à un moment délicat, d'autant plus que le joueur a rejoint le Real Madrid en provenance de Leipzig pour 140 millions d'euros, une somme qui a fait de lui le centre de l'attention des supporters et des médias dès son premier match avec l'équipe.

Malgré la défaite dans le derby, l'ailier ivoirien a livré une prestation remarquée face à l'Atlético de Madrid, au moment où Vinicius Junior continue d'essuyer des critiques en raison de la baisse de son niveau sur le flanc gauche.

Quelques heures après la fin du match, Diomandé est apparu dans un direct sur « TikTok » et a répondu à une question concernant le montant de son transfert en déclarant : « Ils nous critiqueront toujours, mais nous progressons constamment », tandis que son apparition a coïncidé avec la diffusion d'une musique liée au montant de la transaction, qui s'élève à 140 millions d'euros.

Le comportement du joueur a suscité des réactions de colère et rapides de la part des supporters du Real Madrid et des médias espagnols, plusieurs internautes ayant estimé que son apparition et ses danses durant le direct n'étaient pas appropriées après la défaite dans le derby de la capitale, surtout au vu des fortes pressions qui l'entourent en raison du montant élevé de son transfert.

Un supporter du Real Madrid a écrit en commentaire de l'extrait : « Franchement, je n'arrive pas à croire que personne ne dise à ce jeune ce qu'il fait en publiant une vidéo sur TikTok après la défaite dans le derby, comme si cela ne l'intéressait pas du tout. »

Un autre supporter a établi une comparaison entre le comportement de Diomandé et celui de Lamine Yamal après les défaites du Barça, dans un contexte où les projecteurs se braquent de plus en plus sur le joueur ivoirien, désormais appelé à prouver qu'il est à la hauteur de ce transfert record et des grandes attentes placées en lui depuis son arrivée au Real Madrid.