Vidéo : Devant Mbappé… Les filets du Qatar ouvrent les portes de l'histoire à un jeune talent bosniaque

Le jeune Bosnien Karim Alaibegović a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde 2026 en devenant l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire de la compétition, établissant ainsi un record inédit.

Alajbegović a inscrit son nom au tableau des buteurs en battant le Qatar, ce mercredi lors de la troisième journée du groupe B.

Sa frappe puissante des 20 mètres, à la 29e minute, a fait trembler les filets.

Alajbović, qui fêtait ses 18 ans et 276 jours, est devenu le huitième plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde, d’après les données de la plateforme « Stats Foot ».

La légende brésilienne Pelé occupe toujours la première place de ce classement, ayant marqué à 17 ans et 239 jours, devant le Mexicain Manuel Rosas (18 ans et 93 jours), puis l’Espagnol Javi (18 ans et 110 jours), le Sénégalais Ibrahim M’Baye (18 ans et 143 jours) et l’Anglais Michael Owen (18 ans et 190 jours).

Devancent encore le Roumain Nicolae Kovac (18 ans et 197 jours) et le Russe Dmitri Sichev (18 ans et 231 jours), avant qu’Alajevic n’occupe la huitième place.

Un nouveau record historique

Le jeune Bosnien ne s’est pas contenté d’intégrer ce classement prestigieux : il a également établi une autre marque encore plus rare.

D’après les données de « Master Sheph », Tin Alajbović devient le plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde à avoir marqué depuis l’extérieur de la surface de réparation.

Il devance ainsi le Français Kylian Mbappé, précédent détenteur du record après son tir concluant depuis l’extérieur de la surface lors de la Coupe du monde 2018, à 19 ans et 207 jours.

Il devance également le Néerlandais Memphis Depay (20 ans et 125 jours), la légende allemande Franz Beckenbauer (20 ans et 317 jours) et le Britannique Norman Whiteside (21 ans et 27 jours).