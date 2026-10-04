Vidéo : deux buts venus d'ailleurs, le Portugal et la Norvège brillent loin des yeux de Ronaldo

Christopher Aye a inscrit un superbe but qui a donné l'avantage à la Norvège face au Portugal, dans la confrontation qui les oppose ce dimanche soir, dans le cadre de la quatrième journée du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations européenne, avant que João Cancelo ne parvienne rapidement à égaliser d'un but tout aussi splendide.

Le but d'Aye est survenu à la 36e minute, à contre-courant du déroulement du jeu, après qu'il a profité d'un long coup franc tiré depuis le milieu de terrain, qui est parvenu au cœur de la défense norvégienne au second poteau. Il a contrôlé le ballon de sa première touche avant de décocher une demi-volée qui s'est logée dans la lucarne du gardien Diogo Costa, une action magnifique qui a enflammé l'atmosphère du match.

La joie de la Norvège d'avoir pris l'avantage n'a pas duré longtemps, puisque la sélection portugaise a répliqué deux minutes seulement plus tard, lorsque João Cancelo a exploité une longue touche effectuée par Nuno Mendes, qui est parvenue à la lisière de la surface de réparation. Il a frappé directement avec puissance et précision dans la lucarne du gardien norvégien Selvik, qui n'a rien pu faire pour l'arrêter.

Le but de Cancelo est intervenu à la 38e minute pour ramener le match à son point de départ, après que la sélection portugaise avait imposé sa domination sur le déroulement du jeu depuis le coup d'envoi de la rencontre, mais lui avait manqué d'efficacité devant le but, avant d'encaisser un but surprise auquel elle a rapidement répondu par l'égalisation.