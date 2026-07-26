Le Brésilien Neymar da Silva a fait son retour avec Santos quelques jours après l'élimination de sa sélection en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, mais il n'a pas réussi à mener son équipe à la victoire, devant se contenter d'un match nul 2-2 face à Chapecoense, lanterne rouge du championnat brésilien.

Neymar a disputé son premier match depuis près de 20 jours et a inscrit les deux buts de Santos, mais l'équipe a laissé filer deux précieux points sur sa pelouse de « Vila Belmiro », poursuivant ainsi ses résultats décevants depuis le début de la phase retour du championnat, n'ayant récolté qu'un seul point lors de ses deux derniers matches après sa précédente défaite face à Botafogo 2-1.

Neymar a ouvert le score à la 36e minute d'une frappe remarquable qui a mis en évidence une part de son talent technique, avant que Chapecoense ne renverse la situation à 2-1, profitant de la prestation terne des locaux, alors même que l'équipe visiteuse n'avait pas inscrit deux buts dans un seul match à l'extérieur cette saison.

Une minute avant la fin de la rencontre, Santos a obtenu un penalty controversé, certains médias brésiliens l'ayant jugé non valable, que Neymar a réussi à transformer pour égaliser, réitérant ainsi sa réussite depuis le point de penalty après le but qu'il avait marqué de la même manière avec le Brésil face à la Norvège en Coupe du monde.

À lire aussi : Deux entraîneurs pour une même mission ? Un renfort marocain pour le staff de Benhachem dans le championnat égyptien



Lors de sa célébration de son premier but, Neymar a répondu aux critiques dont il a fait l'objet ces derniers jours, après avoir participé à un tournoi professionnel de poker à São Paulo, alors que son équipe disputait le barrage qualificatif pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana face au club vénézuélien Universidad Central, une confrontation que Santos a remportée sur le score de 4-1.

La star brésilienne a choisi une célébration marquante, faisant mine de jouer au poker en un message clair à l'adresse de ses détracteurs, avant de se livrer à plusieurs altercations avec les joueurs de Chapecoense durant la seconde période.

Neymar a finalement écopé d'un carton jaune, ce qui le prive officiellement du prochain match de son équipe face à l'Athletico Paranaense, troisième au classement.

Ce match nul constitue un nouveau coup dur pour Santos, qui lutte toujours à proximité de la zone de relégation, et il a offert un point précieux à la lanterne rouge, dont l'unique victoire en championnat cette saison avait elle aussi été acquise aux dépens de Santos lors de la confrontation aller.

À lire aussi :

Mbappé n'est pas le seul : une légende de la France désigne le prochain capitaine du Real Madrid

La position de Liverpool sur le dossier Vinicius fixée, et un géant saoudien à l'affût