Milan a poursuivi sa chasse aux premières places de la Serie A, après être revenu avec une précieuse victoire du stade Luigi Ferraris, en s'imposant sur la pelouse de son hôte Genoa sur le score de 2-1, dimanche soir, dans le cadre de la onzième journée de la compétition.

Les Rossoneri ont réalisé un départ solide et ont réussi à plier la première mi-temps grâce à deux buts signés Alvadgo Cissé et Christian Pulisic, avant que les hôtes ne réduisent l'écart dans les dernières minutes, sans pour autant parvenir à éviter la défaite.

Alvadgo Cissé a ouvert le score pour Milan à la 13e minute, après avoir profité d'une erreur de Vasquez qui a perdu le ballon, transformant une passe décisive d'Adrien Rabiot en une frappe réussie du pied droit qui a secoué les filets de Genoa.

La formation lombarde n'a pas attendu longtemps pour doubler son avance, puisque Christian Pulisic a ajouté le deuxième but à la 19e minute, après avoir profité d'une perte de balle de Marcandalli, et reçu une passe de Ramos, avant de la contrôler et de frapper avec précision à l'intérieur du poteau, renforçant l'avance des visiteurs.

À la 88e minute, Mikael Egill Ellertsson a enflammé les dernières minutes, après avoir profité du rebond du ballon à la suite de l'intervention du mur défensif sur un coup franc exécuté par Stephan El Shaarawy, pour frapper du pied gauche depuis les abords de la surface de réparation et loger le ballon dans le coin gauche du but de Mike Maignan.

Malgré les tentatives de Genoa de revenir au score durant les minutes restantes, Milan a préservé son avance jusqu'au coup de sifflet final, pour récolter trois points importants dans son parcours en championnat.

Avec cette victoire, Milan a porté son total à 24 points, grimpant à la quatrième place du classement et réduisant l'écart à cinq points avec la Lazio, leader, tandis que le total de Genoa reste figé à 13 points.