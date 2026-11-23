La chaîne officielle du Real Madrid a durci ses attaques contre l'arbitre Alejandro Hernández Hernández, qui a dirigé la rencontre entre Barcelone et Villarreal. Elle l'accuse d'avoir fermé les yeux sur des décisions arbitrales déterminantes ayant contribué à la victoire du club catalan, avant de lancer une pique ironique à l'arbitre et à son assistant VAR en évoquant la très controversée affaire Negreira.
Cette charge de la chaîne est intervenue après la victoire de Barcelone face à Villarreal (3-2), dimanche soir, lors de la 13e journée de Liga. Un match au cours duquel les locaux ont renversé un retard de deux buts pour s'imposer, sur fond de contestations autour de plusieurs décisions arbitrales.
La chaîne a passé en revue plusieurs actions qu'elle juge litigieuses, à commencer par la frappe du Portugais João Cancelo, qui a heurté la barre transversale avant de sortir du terrain. L'arbitre a pourtant accordé un corner à Barcelone, dont le club catalan a profité pour réduire le score par Gerard Martín à la 57e minute.
Pour la chaîne du Real Madrid, la bonne décision aurait été d'accorder une sortie de but à Villarreal. Elle a également critiqué l'absence d'intervention de la VAR pour revoir l'action, d'autant que ce corner a débouché sur un but qui a relancé Barcelone et contribué à changer le cours du match.
Les critiques de la chaîne ne se sont pas arrêtées là. Elle a mis en lumière une autre action dans le temps additionnel, une main de Gerard Martín dans la surface de réparation de Barcelone face à un joueur de Villarreal, estimant qu'elle méritait un penalty. Elle s'en est directement prise à Hernández Hernández et à l'arbitre VAR Cuadra Fernández pour ne pas avoir revu la scène.
Commentant l'action, la chaîne a déclaré : « À la 93e minute, il y a eu une main de Gerard Martín dans la surface de Barcelone, et elle paraît évidente pour tout le monde. L'arbitre Hernández Hernández était proche de l'action, mais l'arbitre VAR n'est pas non plus intervenu pour l'alerter », avant de qualifier ces deux actions de décisives dans la victoire de Barcelone.
La chaîne du Real Madrid a conclu son attaque par une formule ironique liant les deux arbitres à l'affaire Negreira : « Hernández Hernández sur le terrain et Cuadra Fernández à la VAR : deux arbitres de l'ère Negreira ». Un nouvel épisode dans la polémique arbitrale qui entoure les matchs de Barcelone.
Sur le terrain, Villarreal a entamé la rencontre en trombe et surpris les locaux avec deux buts rapides, signés Tajon Buchanan à la 5e minute et Tani Oluwaseyi à la 7e, mettant d'emblée le club catalan sous pression.
Mais Barcelone s'est révolté en seconde période : Gerard Martín a réduit l'écart à la 57e minute, puis Fermín López a égalisé quatre minutes plus tard, avant que le défenseur de Villarreal Pau Navarro ne marque contre son camp à la 67e minute, parachevant le renversement de situation et la victoire de Barcelone 3-2.
Grâce à ce succès, Barcelone porte son total à 36 points et consolide sa première place au classement de la Liga après 13 matchs, tandis que le Real Madrid reste deuxième avec 33 points, à trois longueurs de son rival historique. La lutte directe entre les deux clubs pour le titre se poursuit.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.