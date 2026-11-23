Partager Suivez GOAL sur Google

La chaîne officielle du Real Madrid a durci ses attaques contre l'arbitre Alejandro Hernández Hernández, qui a dirigé la rencontre entre Barcelone et Villarreal. Elle l'accuse d'avoir fermé les yeux sur des décisions arbitrales déterminantes ayant contribué à la victoire du club catalan, avant de lancer une pique ironique à l'arbitre et à son assistant VAR en évoquant la très controversée affaire Negreira.

Publicité

Cette charge de la chaîne est intervenue après la victoire de Barcelone face à Villarreal (3-2), dimanche soir, lors de la 13e journée de Liga. Un match au cours duquel les locaux ont renversé un retard de deux buts pour s'imposer, sur fond de contestations autour de plusieurs décisions arbitrales.

La chaîne a passé en revue plusieurs actions qu'elle juge litigieuses, à commencer par la frappe du Portugais João Cancelo, qui a heurté la barre transversale avant de sortir du terrain. L'arbitre a pourtant accordé un corner à Barcelone, dont le club catalan a profité pour réduire le score par Gerard Martín à la 57e minute.

Pour la chaîne du Real Madrid, la bonne décision aurait été d'accorder une sortie de but à Villarreal. Elle a également critiqué l'absence d'intervention de la VAR pour revoir l'action, d'autant que ce corner a débouché sur un but qui a relancé Barcelone et contribué à changer le cours du match.

Les critiques de la chaîne ne se sont pas arrêtées là. Elle a mis en lumière une autre action dans le temps additionnel, une main de Gerard Martín dans la surface de réparation de Barcelone face à un joueur de Villarreal, estimant qu'elle méritait un penalty. Elle s'en est directement prise à Hernández Hernández et à l'arbitre VAR Cuadra Fernández pour ne pas avoir revu la scène.

Publicité Publicité

Commentant l'action, la chaîne a déclaré : « À la 93e minute, il y a eu une main de Gerard Martín dans la surface de Barcelone, et elle paraît évidente pour tout le monde. L'arbitre Hernández Hernández était proche de l'action, mais l'arbitre VAR n'est pas non plus intervenu pour l'alerter », avant de qualifier ces deux actions de décisives dans la victoire de Barcelone.

Related Topics

La chaîne du Real Madrid a conclu son attaque par une formule ironique liant les deux arbitres à l'affaire Negreira : « Hernández Hernández sur le terrain et Cuadra Fernández à la VAR : deux arbitres de l'ère Negreira ». Un nouvel épisode dans la polémique arbitrale qui entoure les matchs de Barcelone.

Sur le terrain, Villarreal a entamé la rencontre en trombe et surpris les locaux avec deux buts rapides, signés Tajon Buchanan à la 5e minute et Tani Oluwaseyi à la 7e, mettant d'emblée le club catalan sous pression.

Publicité

Mais Barcelone s'est révolté en seconde période : Gerard Martín a réduit l'écart à la 57e minute, puis Fermín López a égalisé quatre minutes plus tard, avant que le défenseur de Villarreal Pau Navarro ne marque contre son camp à la 67e minute, parachevant le renversement de situation et la victoire de Barcelone 3-2.

Grâce à ce succès, Barcelone porte son total à 36 points et consolide sa première place au classement de la Liga après 13 matchs, tandis que le Real Madrid reste deuxième avec 33 points, à trois longueurs de son rival historique. La lutte directe entre les deux clubs pour le titre se poursuit.