Le match entre le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao en Liga s'est transformé en une scène de chaos et de contestation, après que les supporters de l'équipe locale ont provoqué l'interruption de la rencontre à plusieurs reprises, en lançant des avions en papier et d'autres objets sur la pelouse, pour protester contre la gestion du propriétaire du club et de son président, Raúl Martín Presa.

La rencontre a été interrompue pour la première fois à la 13e minute, après que les supporters ont lancé des objets sur la pelouse, tandis que les joueurs du Rayo se dirigeaient vers la ligne de touche. Le speaker du stade a averti les supporters à la 20e minute d'une possible suspension définitive du match en cas de poursuite des protestations.

Le jeu a repris à la 24e minute, avant d'être de nouveau interrompu au milieu de chants de colère contre Presa, tandis que les joueurs du Rayo Óscar Valentín et Isi Palazón étaient aperçus en train de discuter avec des membres du groupe Bukaneros, l'un des groupes ultras qui soutiennent l'équipe.

Les joueurs sont revenus sur la pelouse pour effectuer leur échauffement, en vue de la reprise de la rencontre après une interruption d'environ 10 minutes, mais le lancer d'autres objets a de nouveau provoqué son arrêt quelques secondes plus tard.

L'arbitre est intervenu pour s'entretenir avec la police, les entraîneurs des deux équipes et d'autres responsables, avant de décider d'ordonner aux joueurs de quitter le terrain, tandis que les joueurs de l'Athletic Bilbao applaudissaient leurs supporters.

Le compte officiel du Rayo Vallecano sur la plateforme « X » a confirmé que le match avait été définitivement interrompu sur décision de l'arbitre, sur recommandation de la police, mettant un terme à la rencontre dans une atmosphère de chaos et de contestation dans les tribunes de Vallecas.

Quelques minutes après la suspension du match, la Liga a publié un communiqué dans lequel elle déclarait : « La Liga condamne fermement ce comportement qui met en danger la sécurité et entrave le déroulement normal de la compétition. La nouvelle date du match sera annoncée prochainement. »

Les protestations sont survenues lors du premier match disputé par le Rayo Vallecano à domicile en championnat cette saison, après que l'équipe a été contrainte de disputer ses matchs précédents à Leganés, à la suite de la fermeture de son stade dans le quartier de Vallecas, à Madrid, en raison de craintes liées à la sécurité et à la dégradation de son état.

La majorité des supporters du Rayo ont boycotté les matchs disputés à Leganés, pour protester contre la crise qui a entouré le stade de l'équipe. Les supporters ont également réclamé le départ de Presa lors d'un match amical la semaine dernière, et la mention « Presa, pars maintenant » est apparue inscrite sur les murs entourant la tribune présidentielle.

De son côté, Mariano de Paco, ministre des Sports de la région de Madrid, a appelé au calme avant le match, affirmant sur les réseaux sociaux que le Rayo obtiendrait le stade qu'il mérite, dans une tentative d'apaiser les tensions avant une rencontre qui s'est finalement transformée en une scène chaotique, se soldant par un arrêt définitif du jeu.



