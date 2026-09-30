Vidéo : des minutes palpitantes, le Qatar prend l'avantage et les Émirats arabes unis refusent d'abdiquer lors de la Coupe du Golfe 27

Les dernières minutes de la première mi-temps du match entre les Émirats arabes unis et le Qatar, lors de la dernière journée du groupe 2 de la Coupe du Golfe 27 disputée en Arabie saoudite, ont été marquées par un grand suspense.

Les deux équipes ne sont pas parvenues à faire trembler les filets durant les 32 premières minutes, malgré des tentatives des deux côtés, mais la minute suivante a marqué le début du spectacle.

Al Moez Ali a réussi à inscrire le premier but du Qatar, profitant d'un centre parfait dans la surface de réparation, sur lequel il s'est jeté avant de le glisser directement au fond des filets.









La rencontre s'est ensuite enflammée, et la sélection des Émirats arabes unis a refusé de baisser les bras et de terminer la première mi-temps menée au score, égalisant à la 45e+4 par l'intermédiaire d'Ali Saleh.









Il convient de rappeler que les deux équipes s'étaient qualifiées pour les demi-finales dès la journée précédente, et qu'elles jouent aujourd'hui pour la première place du groupe.



