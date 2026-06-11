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Raul Jimenez Mexico South AfricaGetty Images

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Vidéo : Des larmes de joie… Jiménez assène le coup de grâce à l'Afrique du Sud avec un but historique

Mexico vs Afrique du Sud
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R. Jimenez
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Le but qui a fait la différence

L'équipe du Mexique a poursuivi son sans-faute en Coupe du monde 2026 grâce au deuxième but de Raúl Jiménez face à l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture.

Ce but est intervenu après que les Mexicains ont imposé leur domination dès les premières minutes, profitant d’un moral au beau fixe pour lancer la rencontre sur les chapeaux de roue.

L’attaquant, visiblement ému, n’a pu retenir ses larmes au moment de célébrer son premier but en Coupe du monde, sous les acclamations assourdissantes de ses partenaires et des supporters mexicains présents dans les tribunes.

Le Mexique avait d’ailleurs ouvert le score dès la 9e minute par Julián Quiñones, premier buteur de la Coupe du monde 2026, suite à une erreur flagrante du gardien sud-africain Williams.

Le Mexique, qui figure dans le groupe A avec la Corée du Sud, la République tchèque et l’Afrique du Sud, vise un départ canon pour se rapprocher des huitièmes de finale.

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