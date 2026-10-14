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Le directeur de la sélection égyptienne révèle la vérité sur le voyage en Turquie

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Ibrahim Hassan, manager de la sélection égyptienne, a révélé la vérité sur ce qui s'est dit récemment au sujet du souhait du staff technique de l'Égypte de se rendre en Turquie pour suivre l'un des matchs du capitaine de la sélection, Mohamed Salah, avec son club de Trabzonspor.

Cette information circulait dans le cadre d'un apaisement des tensions entre le staff technique de la sélection égyptienne et Mohamed Salah, après la crise survenue suite au remplacement du capitaine de l'Égypte face à l'Angola lors de l'entame des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

Salah avait quitté le rassemblement de la sélection égyptienne après la rencontre et n'avait pas pris part au match contre le Soudan du Sud dans le cadre de ces mêmes éliminatoires. Il avait également manqué le match amical suivant contre l'Afrique du Sud.

Ibrahim Hassan a créé la surprise sur la chaîne ON Sport, en démentant l'existence de quoi que ce soit d'officiel concernant un voyage en Turquie.

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Il a élargi son propos en affirmant qu'ils n'hésiteraient pas à soutenir n'importe quel joueur professionnel, que le suivi des joueurs ne se limite pas à un pays en particulier, et que la sélection tient à se tenir aux côtés de tous ses joueurs.

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Au sujet des informations qui circulent concernant un déplacement pour suivre Salah en Turquie, Hassan a déclaré : « Ce sujet n'existe pas, j'en ai seulement lu quelque chose. »

Et d'ajouter : « Si l'occasion se présentait, non seulement pour aller en Turquie, mais aussi en Angleterre pour suivre Marmoush ou un autre, (nous n'y verrions pas d'objection). Nous tenons à être aux côtés de tous les joueurs. »

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Dans un autre registre, le manager de la sélection égyptienne a évoqué la polémique née des déclarations de Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, au sujet de Mohamed El Shenawy, gardien d'Al Ahly, appelant à aborder la situation avec indulgence et insistant sur la reconnaissance de la sélection pour ce que le gardien a apporté.

Ibrahim Hassan a déclaré : « Mohamed El Shenawy est un grand nom, il a écrit l'histoire au service de la sélection égyptienne. »

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Hossam Hassan avait qualifié El Shenawy de joueur « fini », expliquant qu'il l'avait soutenu, malgré son faible niveau à certaines périodes, en l'intégrant à la sélection. À ce propos, Ibrahim Hassan a déclaré : « Certains s'arrêtent sur des mots bien précis afin de susciter la polémique, alors que l'affaire est plus simple que cela », insistant sur la nécessité de faire preuve d'indulgence dans la gestion de telles situations.