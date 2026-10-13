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L'attaquant anglais a continué de briller

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L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al Hilal, a continué d'écrire l'histoire avec le club saoudien en inscrivant un nouveau but sous ses couleurs.

Al Hilal s'est rendu ce mardi sur la pelouse d'Al Sadd, au stade Jassim Bin Hamad de Doha, la capitale qatarie, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Ollie Watkins a ouvert le score pour Al Hilal à la 40e minute de jeu : le ballon lui est parvenu dans la surface de réparation et, au sol, il a brillamment réussi à l'envoyer au fond des filets.

Ce but est le premier que l'attaquant anglais inscrit en AFC Champions League Elite, dès sa première rencontre dans la compétition depuis son arrivée à Al Hilal en provenance d'Aston Villa lors du dernier mercato estival.

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Watkins devient ainsi le premier joueur anglais à marquer un but pour Al Hilal dans l'histoire de la compétition asiatique, après avoir été le premier joueur anglais à porter le maillot du club dans cette épreuve.

L'ancien attaquant d'Aston Villa poursuit sa belle dynamique avec Al Hilal cette saison : il s'agissait de sa neuvième contribution offensive avec le club, lui qui avait déjà inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives.

À noter que le joueur de 31 ans avait manqué le premier match d'Al Hilal dans l'édition actuelle de la compétition asiatique, remportée face aux Qataris d'Al Gharafa sur le score de 2-1, en raison d'une blessure.