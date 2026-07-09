Hossam Hassan, le sélectionneur de l’équipe d’Égypte, a reçu un message de soutien spécial en provenance de la bande de Gaza après l’élimination des Pharaons de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale après avoir mené 2-0 puis perdu 2-3 contre l’Argentine, mardi au stade d’Atlanta.

La chaîne qatarie Al-Kass a diffusé sur son compte officiel X une vidéo où des habitants de la bande de Gaza ont inscrit en lettres géantes le nom de Hossam Hassan sur le sable, avec la mention « La conscience de l’humanité ».

Ils ont également installé une photo du sélectionneur égyptien brandissant le drapeau palestinien, encadrée des deux bannières nationales.

Pour conclure la séquence, les habitants ont posé devant cette création éphémère en reprenant le geste « Non au racisme » effectué par Hossam Hassan en fin de match contre l’Argentine.

Rappelons que le sélectionneur avait brandi le drapeau palestinien après la qualification pour les huitièmes de finale, et qu’il avait appelé la communauté internationale à intervenir pour sauver la bande de Gaza lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à l’Argentine.