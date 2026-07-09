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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : depuis les plages de Gaza, un message spécial est adressé à Hossam Hassan après son élimination de la Coupe du monde

Égypte
Palestine
H. Hassan
Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
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Égypte
Palestine
Argentine
Suisse
É.-U.

L’entraîneur de l’équipe nationale égyptienne a affiché son soutien à la Palestine durant la Coupe du monde.

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’équipe d’Égypte, a reçu un message de soutien spécial en provenance de la bande de Gaza après l’élimination des Pharaons de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale après avoir mené 2-0 puis perdu 2-3 contre l’Argentine, mardi au stade d’Atlanta.

La chaîne qatarie Al-Kass a diffusé sur son compte officiel X une vidéo où des habitants de la bande de Gaza ont inscrit en lettres géantes le nom de Hossam Hassan sur le sable, avec la mention « La conscience de l’humanité ».

Ils ont également installé une photo du sélectionneur égyptien brandissant le drapeau palestinien, encadrée des deux bannières nationales.

Pour conclure la séquence, les habitants ont posé devant cette création éphémère en reprenant le geste « Non au racisme » effectué par Hossam Hassan en fin de match contre l’Argentine.

Coupe du monde
Argentine crest
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SUI

Rappelons que le sélectionneur avait brandi le drapeau palestinien après la qualification pour les huitièmes de finale, et qu’il avait appelé la communauté internationale à intervenir pour sauver la bande de Gaza lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à l’Argentine.

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