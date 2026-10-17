Le Paris Saint-Germain a signé une victoire spectaculaire sur la pelouse de Strasbourg (3-1), après avoir renversé un retard d'un but pour s'imposer par trois buts dans les dernières minutes, lors de la rencontre disputée au stade de la Meinau, dans le cadre de la septième journée du championnat de France.

L'équipe de l'entraîneur Luis Enrique est entrée dans ce match avec l'ambition d'améliorer sa position au classement, après avoir occupé la sixième place avant le coup d'envoi, tandis que Strasbourg, dirigé par Hugo Oliveira, cherchait à retrouver son équilibre après deux défaites consécutives.

Malgré la domination du Paris Saint-Germain dans la possession du ballon, les locaux ont réussi à ouvrir le score à la 17e minute, lorsque l'Américain Giovanni Reyna a exploité une passe de Jessim Yassin, s'est infiltré dans la surface de réparation avant d'armer une frappe du pied gauche dont la trajectoire a été déviée après avoir heurté Lucas Hernandez, trompant ainsi le gardien Matvey Safonov pour finir au fond des filets.

La formation parisienne a tenté d'égaliser avant la fin de la première période, mais a manqué d'efficacité devant le but, malgré sa maîtrise du jeu, et la première mi-temps s'est achevée sur l'avantage de Strasbourg, un but à zéro.

Dembélé mène la révolte

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Au début de la seconde période, Strasbourg a continué de menacer le but des visiteurs, et Safonov a dû intervenir à plusieurs reprises pour empêcher les locaux de doubler la mise, pendant que Luis Enrique procédait à des changements offensifs, en faisant entrer plusieurs de ses meilleurs joueurs, dont Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

La 72e minute a offert une occasion précieuse au Paris Saint-Germain d'égaliser, après que l'arbitre a accordé un penalty à la suite d'un recours à l'assistance vidéo, mais Dembélé l'a gâché d'une frappe passée à côté du poteau avant de finir dans les filets latéraux.

La formation parisienne n'a pas baissé les bras et a réussi à égaliser à la 77e minute, après un centre parfaitement dosé de Dembélé depuis le côté droit, repris de près par Illia Zabarnyi, qui a profité d'un manque de vigilance défensive pour ramener le match à son point de départ.

Dembélé a parachevé la révolte du Paris Saint-Germain à la 85e minute, lorsqu'il a reçu le ballon à l'issue d'un contre mené par Hakimi, avant de progresser jusqu'aux abords de la surface de réparation et de décocher une frappe à ras de terre du pied gauche qui a trouvé les filets du gardien Filip Jørgensen, offrant à son équipe l'avantage pour la première fois du match.

Alors que Strasbourg tentait de revenir, Désiré Doué a scellé la rencontre d'un troisième but sur un dernier contre, confirmant la victoire du Paris Saint-Germain 3-1, au terme d'une remontada décisive dans les 13 dernières minutes du match.