Les supporters argentins ont enflammé le match contre l’Angleterre dès l’hymne national, provoquant un incident raciste.

Les deux sélections se sont affrontées mercredi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le journaliste saoudien Nawaf Al-Aqil a diffusé sur son compte X une vidéo capturant la scène.

Les supporters argentins ont scandé : « Qui ne saute pas est anglais », une phrase calquée sur un slogan des supporters espagnols qui, lors d’un match amical contre l’Égypte en mars dernier, avaient entonné : « Qui ne saute pas est musulman ».

Ce chant avait provoqué une vive polémique, poussant Lamine Yamal, star de la sélection espagnole, à publier un communiqué pour le condamner.

Rappelons que la rivalité historique entre l’Argentine et l’Angleterre, née de la guerre des Malouines en 1982, est si vive que la FIFA interdit à ses arbitres nationaux de diriger les confrontations entre les deux sélections.