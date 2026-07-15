Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Vidéo : déjà employée par les Espagnols face à l’Égypte, la tactique fait mouche. Cette fois, des supporters argentins perturbent l’hymne britannique en entonnant des chants racistes

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Espagne vs À déterminer
Espagne
Égypte
Angleterre
Argentine
É.-U.
Espagne
Égypte

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde a connu un départ tonitruant.

Les supporters argentins ont enflammé le match contre l’Angleterre dès l’hymne national, provoquant un incident raciste.

Les deux sélections se sont affrontées mercredi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le journaliste saoudien Nawaf Al-Aqil a diffusé sur son compte X une vidéo capturant la scène.

Les supporters argentins ont scandé : « Qui ne saute pas est anglais », une phrase calquée sur un slogan des supporters espagnols qui, lors d’un match amical contre l’Égypte en mars dernier, avaient entonné : « Qui ne saute pas est musulman ».

Ce chant avait provoqué une vive polémique, poussant Lamine Yamal, star de la sélection espagnole, à publier un communiqué pour le condamner.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
team-logo
À déterminer
À déterminer

Rappelons que la rivalité historique entre l’Argentine et l’Angleterre, née de la guerre des Malouines en 1982, est si vive que la FIFA interdit à ses arbitres nationaux de diriger les confrontations entre les deux sélections.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google