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Liverpool a facilement remporté le Clasico anglais en s'imposant largement face à Manchester United (4-0), ce dimanche soir à Anfield, lors de la 11e journée de Premier League. Une rencontre marquée par des débuts catastrophiques pour l'Argentin Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de Manchester United.

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Le Liverpool d'Andoni Iraola n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour imposer sa supériorité. Manchester United a encaissé un coup dur dès la 8e minute, lorsque l'arbitre a brandi un carton rouge à Leny Yoro, coupable d'avoir fauché Alexander Isak, qui filait seul au but. Les Mancuniens ont ainsi dû terminer la rencontre à dix, de manière extrêmement précoce.

Liverpool a rapidement profité de cette supériorité numérique : Dominik Szoboszlai a ouvert le score à la 10e minute en transformant le coup franc consécutif à la faute. Les locaux prenaient ainsi l'avantage et plaçaient Manchester United sous une pression énorme dès l'entame du match.

Trois minutes plus tard à peine, Liverpool frappait de nouveau : Florian Wirtz doublait la mise à la 13e minute, profitant de la fébrilité évidente dans les rangs de Manchester United, incapable de faire face au départ tonitruant de son adversaire. Les visiteurs se retrouvaient ainsi menés de deux buts après environ un quart d'heure de jeu.

Ce début de match a complètement bouleversé les plans de Pochettino, contraint de composer avec une expulsion précoce et un retard de deux buts, alors que Manchester United avait besoin de retrouver rapidement son équilibre. Mais son équipe a clairement souffert face à la pression offensive incessante imposée par Liverpool.

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De son côté, Liverpool a totalement dominé la rencontre, sans jamais être réellement inquiété par Manchester United. Les Mancuniens se sont contentés de subir, incapables de rivaliser avec les locaux ou de menacer sérieusement leur but, tandis que Liverpool maîtrisait le rythme du jeu et exploitait les espaces laissés par la défense adverse.

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Liverpool aurait même pu alourdir le score, ses joueurs ayant gâché de nombreuses occasions au cours des deux mi-temps. La supériorité offensive des Reds était flagrante face à un Manchester United à court de solutions, qui a éprouvé les pires difficultés à sortir le ballon et à atteindre les zones offensives.

Pochettino a tenté de réagir en procédant à des changements dans son onze : après l'expulsion de Yoro, il a rapidement fait entrer Harry Maguire à la place de Bryan Mbeumo, dans le but de réorganiser sa défense et de réduire les espaces face à l'attaque de Liverpool. Insuffisant toutefois pour enrayer la domination des locaux, qui ont continué à menacer le but et à se créer des occasions.

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Le scénario est resté le même en seconde période. Liverpool a conservé un net avantage, tandis que Manchester United restait incapable de proposer une véritable réaction offensive. Aucun signe tangible ne laissait entrevoir un retour des Mancuniens dans la partie, d'autant qu'ils évoluaient toujours en infériorité numérique et accusaient deux buts de retard.

À la 66e minute, Liverpool a inscrit le troisième but : Bradley Barcola a adressé un centre à ras de terre dans la surface, repris en une touche par Rio Ngumoha, qui a envoyé le ballon au fond des filets. Une réalisation qui confirmait la supériorité de Liverpool et mettait fin à tout espoir de retour pour Manchester United.

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Ce troisième but est venu traduire la large domination exercée par Liverpool tout au long de la rencontre. Les locaux ont su exploiter leur supériorité numérique et technique, et ont continué à se créer des occasions et à arriver jusqu'au but adverse, tandis que Manchester United n'a rien proposé qui puisse plaider en sa faveur lors de l'un de ses matchs les plus difficiles.

Sur une nouvelle erreur défensive, Liverpool a ajouté un quatrième but à la 83e minute par l'intermédiaire de Víctor Muñoz, servi par une superbe passe de Florian Wirtz qui l'a placé seul face au but.

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Grâce à cette victoire, Liverpool porte son total à 21 points et occupe la 4e place, tandis que la crise se poursuit pour Manchester United, bloqué à 8 points à la 19e place (avant-dernier).