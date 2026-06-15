Vidéo : De Yelo à la Coupe du monde… Al-Owais ravive les souvenirs de l'épopée de 2022 grâce à des arrêts historiques

Mohammed Al-Owais, le gardien de l’équipe nationale saoudienne, a réédité les exploits qui l’avaient illustré lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en réalisant plusieurs arrêts décisifs pour son entrée en lice dans l’édition 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Titularisé d’entrée face à l’Uruguay, tôt ce mardi au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée de la phase de groupes, il a immédiatement justifié la confiance de son sélectionneur.

Al-Owais a réalisé une performance de haut niveau, notamment à la 30e minute, lorsqu’il a repoussé d’une manchette réflexe une tête uruguayenne à la limite des six mètres.

La scène s’est répétée en début de seconde période, lorsque le gardien a repoussé d’un nouveau réflexe une autre tête dangereuse de l’équipe latino-américaine.

Ces interventions ont rappelé ses exploits lors de la Coupe du monde 2022, où il s’était distingué durant les trois matchs de groupe, malgré l’élimination précoce de la sélection saoudienne, notamment lors de la victoire historique 2-1 contre l’Argentine.

Sa présence au Mondial 2022 tenait pourtant à un fil : initialement écarté par le sélectionneur français Hervé Renard, qui lui préférait Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), il n’avait pas été inclus dans les plans initiaux.

Mais la contre-performance de ce dernier face à l’Égypte en mars a incité le technicien français à rappeler Al-Owais, alors pensionnaire de D1 saoudienne (Yellow League), avant de le lancer dans le onze face à la Serbie quelques jours plus tard.

Une orientation confirmée par l’actuel sélectionneur grec Giorgos Donis, qui a maintenu Al-Owais dans le groupe pour le Mondial et lui a confié le poste de titulaire dès l’entrée en lice contre l’Uruguay.