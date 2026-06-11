L'attaquant mexicain Julián Quiñones a ouvert le score de la Coupe du monde 2026, en inscrivant un superbe but pour son équipe nationale face à l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture, et en lançant ainsi le tableau d’affichage de cette nouvelle édition de la Coupe du monde dès les premières minutes.

Le Mexique, qui figure dans le groupe A avec la Corée du Sud, la République tchèque et l’Afrique du Sud, aborde ainsi de la meilleure des manières une poule équilibrée mais riche en écueils.

Son ouverture du score est intervenue dès la 9^e minute : le gardien sud-africain Williams a adressé une passe malencontreuse à un défenseur, et l’attaquant mexicain, prompt à exploiter l’erreur, a intercepté le ballon.

Kenyonis s’est aussitôt emparé du ballon, a filé vers le but et, d’une frappe puissante, a ouvert le score, laissant le gardien sans réaction et embrasant les tribunes.

Ce but, loin d’être anodin, témoigne de sa préparation mentale et physique ainsi que de sa capacité à exploiter les moindres erreurs adverses à pleine vitesse. Il offre au Mexique un départ idéal dans la compétition et enflamme immédiatement les tribunes.

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Cette performance intervient quelques heures seulement après que Kenyonis a été désigné meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue professionnelle Roshen par un vote des supporters, confirmant ainsi la grande valeur dont jouit actuellement l’attaquant, auteur d’une fin de saison remarquable.

Kenyonis avait d’ailleurs conclu l’exercice précédent en tête du classement des buteurs de la Ligue Roshen avec 33 réalisations, devançant d’une unité l’Anglais Ivan Toney, attaquant d’Al-Ahly, au terme d’une course au titre de meilleur buteur qui a tenu jusqu’aux dernières journées.

Il s’agit de son troisième but en 23 sélections avec le Mexique et de sa première réalisation en Coupe du monde. De quoi entamer son premier parcours mondial sous les projecteurs.







