L'Anglais Ollie Watkins, la nouvelle recrue offensive d'Al-Hilal, a ravivé ses grandes soirées de Premier League après avoir brillé face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est déplacé ce samedi sur la pelouse d'Al-Taawoun, à Bouraida, pour le compte de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Dès la neuvième minute de la rencontre, Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal, après avoir exploité un long ballon du milieu de terrain portugais Ruben Neves, avant de se retrouver seul face au but et de loger habilement le ballon au fond des filets.

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L'attaquant anglais a ajouté son deuxième but personnel, le cinquième de son équipe, à la 56e minute de la rencontre, après un remarquable démarrage depuis le milieu de terrain qui lui a permis de se retrouver seul face au but d'Al-Taawoun, avant de loger le ballon au fond des filets.

Il s'agit du premier doublé de Watkins avec Al-Hilal depuis son arrivée dans ses rangs lors du dernier mercato estival, en provenance d'Aston Villa.

Le joueur de 30 ans a retrouvé ses doublés historiques en Premier League avec Aston Villa, lui qui avait inscrit 5 doublés la saison dernière en Premier League, les derniers face à Liverpool et Manchester City, lors des deux dernières journées.

Pour rappel, Watkins avait inscrit un seul but lors de sa première apparition avec Al-Hilal, à l'occasion de la victoire sur Al-Ahli sur le score de trois buts à zéro, avant de rester muet lors des deux derniers matchs face à Al-Shabab et Neom.