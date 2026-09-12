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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : de Liverpool et Manchester City à Al-Taawoun, Watkins fait revivre les nuits de Premier League avec Al-Hilal

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
O. Watkins
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Arabie saoudite
Angleterre

La star anglaise frappe fort

L'Anglais Ollie Watkins, la nouvelle recrue offensive d'Al-Hilal, a ravivé ses grandes soirées de Premier League après avoir brillé face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est déplacé ce samedi sur la pelouse d'Al-Taawoun, à Bouraida, pour le compte de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Dès la neuvième minute de la rencontre, Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal, après avoir exploité un long ballon du milieu de terrain portugais Ruben Neves, avant de se retrouver seul face au but et de loger habilement le ballon au fond des filets.

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L'attaquant anglais a ajouté son deuxième but personnel, le cinquième de son équipe, à la 56e minute de la rencontre, après un remarquable démarrage depuis le milieu de terrain qui lui a permis de se retrouver seul face au but d'Al-Taawoun, avant de loger le ballon au fond des filets.

Il s'agit du premier doublé de Watkins avec Al-Hilal depuis son arrivée dans ses rangs lors du dernier mercato estival, en provenance d'Aston Villa.

Le joueur de 30 ans a retrouvé ses doublés historiques en Premier League avec Aston Villa, lui qui avait inscrit 5 doublés la saison dernière en Premier League, les derniers face à Liverpool et Manchester City, lors des deux dernières journées.

Pour rappel, Watkins avait inscrit un seul but lors de sa première apparition avec Al-Hilal, à l'occasion de la victoire sur Al-Ahli sur le score de trois buts à zéro, avant de rester muet lors des deux derniers matchs face à Al-Shabab et Neom.

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