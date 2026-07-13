Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses

Traduit par

VIDÉO : David James estime que l’Angleterre a les moyens de remporter la Coupe du monde. L’ancien gardien retrace sa carrière sous le maillot des « Three Lions », sa vie à Liverpool, son admiration pour Alisson et plusieurs autres sujets dans le podcast « Beast Mode On » D. James Liverpool Angleterre Aston Villa Premier League Portsmouth Manchester City West Ham

De ses débuts prometteurs à son ascension fulgurante dans le monde du football, en passant par son statut de gardien titulaire à Liverpool, ses sélections en équipe d’Angleterre et son triomphe en FA Cup avec Portsmouth, David James revient sur les sommets atteints, les obstacles franchis et les enseignements tirés au fil d’une carrière riche, dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On ».