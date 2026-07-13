VIDÉO : David James estime que l’Angleterre a les moyens de remporter la Coupe du monde. L’ancien gardien retrace sa carrière sous le maillot des « Three Lions », sa vie à Liverpool, son admiration pour Alisson et plusieurs autres sujets dans le podcast « Beast Mode On »
De ses débuts prometteurs à son ascension fulgurante dans le monde du football, en passant par son statut de gardien titulaire à Liverpool, ses sélections en équipe d’Angleterre et son triomphe en FA Cup avec Portsmouth, David James revient sur les sommets atteints, les obstacles franchis et les enseignements tirés au fil d’une carrière riche, dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On ».
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Le podcast « Beast Mode On » est disponible sur YouTube et Spotify. Tous les épisodes sont visionnables et écoutables gratuitement dès maintenant.
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