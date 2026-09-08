Le Real Madrid a entamé son parcours en Ligue des champions par une victoire spectaculaire face à son hôte l'Inter Milan, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi au stade Santiago-Bernabéu.

Le Real Madrid a ouvert le score à la 14e minute par l'intermédiaire de son attaquant français Kylian Mbappé. Les Merengues ont pressé les joueurs de l'Inter et ont bel et bien récupéré le ballon, qui est parvenu jusqu'à Brahim Díaz. Ce dernier a transmis à Mbappé, lancé dans la surface de réparation, qui a expédié le cuir au fond des filets.









À la 23e minute, Valverde a inscrit le deuxième but, à la suite d'une grossière erreur du gardien Josep Martínez, qui a tenté de le dribbler dans la surface de réparation, mais Federico a subtilisé le ballon d'une seule touche pour l'envoyer dans les filets.









Quant à l'unique but de l'Inter Milan, il est intervenu à la 77e minute par l'intermédiaire de Carlos Augusto, qui a directement dévié un centre au fond des filets.









Le Real Madrid a récolté ses trois premiers points de son parcours européen cette saison et occupe ainsi la troisième place, tandis que l'Inter reste sans point.

La rencontre a été marquée par la performance éclatante des gardiens : Thibaut Courtois a privé l'Inter Milan de plusieurs buts tout faits, notamment en première mi-temps, se posant comme l'un des principaux artisans de la victoire de ce soir.

De l'autre côté, Martínez a repoussé plusieurs occasions franches du Real Madrid, en particulier en seconde mi-temps, mais il a été à l'origine d'un but que l'Inter a payé au prix fort.

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