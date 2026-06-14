L'équipe nationale japonaise a arrachée un match nul spectaculaire face à ses homologues néerlandais (2-2) dimanche soir à Arlington, au Texas, lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Virgil van Dijk a ouvert le score pour les Pays-Bas à la 51^e minute, mais Kito Nakamura a rapidement égalisé pour le Japon à la 57^e. Les Néerlandais ont ensuite repris l’avantage grâce à Crisencio Somerville (64^e), avant que Koki Ogawa ne redonne l’égalité d’une tête décisive à la 89^e.

La première période s’était pourtant conclue sur un score nul et vierge, malgré une nette domination néerlandaise en termes de possession. Les Oranje, dirigés par Ronald Koeman, évoluaient en 4-3-3 et s’appuyaient sur le dynamisme de Malen, Somerville et Jakpo en attaque.

De son côté, le Japon, entraîné par Hajime Moriyasu, a répondu avec un 3-4-3 axé sur une défense solide et des contres-attaques rapides menées par Nakamura et Maeda.

Un renversement de situation total

La seconde période a été marquée par un revirement stratégique : Van Dijk, totalement démarqué, ouvrait le score de la tête sur un centre précis (51^e), avant que les Samouraïs bleus ne réagissent rapidement par Nakamura, qui concluait d’un tir précis une superbe passe de Kubo depuis l’entrée de la surface (57^e).

Summit a redonné l’avantage aux Néerlandais d’une frappe puissante qui a pris un rebond trompeur, suite à la deuxième passe décisive du brillant Gravenberch (64e), tandis qu’une tentative similaire de Kubo a heurté la barre transversale (67e), lançant un premier avertissement aux Oranje.

Le siège japonais

Les Japonais refusent de baisser les bras dans le dernier quart d’heure et imposent un siège étouffant sur la moitié de terrain néerlandaise, animés par le remplaçant Junya Ito, dont la vitesse sur l’aile droite crée plusieurs occasions chaudes.

Sugawara a failli égaliser, mais son tir a manqué de précision (80e), tandis que Van de Ven a sauvé son équipe grâce à une intervention décisive face à Kamada dans la surface de réparation (87e), avant que les corners japonais ne s'enchaînent dans les dernières minutes.

Le but décisif

La ténacité japonaise a fini par payer : au premier poteau, Ogawa a jailli pour reprendre d’une tête puissante un corner tiré par Ito depuis la droite. Le gardien Verborgen, surpris, n’a pu que détourner le ballon dans ses propres filets (89^e). Un point précieux pour les Samurai Bleus lors de leur entrée dans le groupe F.