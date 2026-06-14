L'équipe nationale japonaise a arrachée un match nul spectaculaire (2-2) face aux Néerlandais dimanche soir à Arlington (Texas), lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Virgil van Dijk a ouvert le score pour les Pays-Bas à la 51^e minute, mais Kito Nakamura a rapidement égalisé pour le Japon à la 57^e. Les Néerlandais ont ensuite repris l’avantage grâce à Crisencio Somerville (64^e), avant que Koki Ogawa ne redonne l’égalité d’une tête décisive à la 89^e.

La première période s’était pourtant conclue sur un score nul et vierge, malgré une nette domination néerlandaise en termes de possession. Les Oranje, dirigés par Ronald Koeman, évoluaient en 4-3-3 et s’appuyaient sur le dynamisme de Malen, Somerville et Jakpo en attaque.

De son côté, le Japon, entraîné par Hajime Moriyasu, a répondu avec un 3-4-3 axé sur une défense solide et des contres-attaques rapides menées par Nakamura et Maeda.

Un renversement de situation complet

La seconde période a été marquée par un revirement stratégique : Van Dijk ouvrait le score de la tête, parfaitement servi au second poteau (51^e). (51^e), avant que les Samouraïs bleus ne réagissent immédiatement : servi par une passe lumineuse de Kubo, Nakamura égalise d’une frappe croisée depuis l’entrée de la surface (57^e).

Summit a redonné l’avantage aux Pays-Bas d’une frappe puissante, dont le rebond trompeur a surpris le gardien, suite à la deuxième passe décisive de l’excellent Gravenberch (64e). Kubo a ensuite frappé la barre transversale (67e), lançant un premier avertissement aux Néerlandais.

Le siège japonais

Les Japonais, loin de abdiquer, ont alors installé un véritable siège sur la moitié de terrain néerlandaise, animé par la vitesse de Junya Ito, entré en jeu et très actif sur l’aile droite.

Sugawara a failli égaliser, mais son tir a manqué de précision (80e), tandis que Van de Ven a sauvé son équipe grâce à une intervention décisive face à Kamada dans la surface de réparation (87e), avant que les corners japonais ne s'enchaînent dans les dernières minutes.

Le but décisif

La ténacité japonaise a fini par payer : au premier poteau, Ogawa a surgi pour placer une tête croisée sur un corner tiré par Ito depuis la droite, contraignant le gardien Verborgen à repousser le ballon dans ses propres filets (89^e). Les Samurai Bleus décrochent ainsi un point précieux pour leur entrée dans le Groupe F.