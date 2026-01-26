Dans un entretien sans concession, KSI revient sur sa précocité, sa gestion de la pression quand sa popularité a explosé et les coulisses de la création de l’un des plus grands collectifs de YouTube. Il aborde aussi ses retentissants combats de boxe contre Jake Paul et Tommy Fury, ainsi que ses débuts dans la musique aux côtés de Trippie Redd et d’autres.

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