VIDÉO : Dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On » avec Adebayo Akinfenwa, KSI revient sur sa notoriété YouTube avec les Sidemen, analyse les chances d’Arsenal de remporter la Premier League et partage son regard sur le combat de boxe entre Jake Paul et Tommy Fury, entre autres sujets
Invité du podcast « Beast Mode On », Adebayo Akinfenwa s’entretient avec la star de YouTube KSI pour retracer son parcours hors du commun : de ses exploits avec les Sidemen à sa reconversion surprenante dans la boxe et la musique. Ce supporter acharné d’Arsenal exprime aussi son amour pour les Gunners, qui aspirent enfin à mettre fin à leur longue période sans titre en Premier League, et livre son avis sans filtre sur l’attaquant en difficulté Viktor Gyokeres.
Dans un entretien sans concession, KSI revient sur sa précocité, sa gestion de la pression quand sa popularité a explosé et les coulisses de la création de l’un des plus grands collectifs de YouTube. Il aborde aussi ses retentissants combats de boxe contre Jake Paul et Tommy Fury, ainsi que ses débuts dans la musique aux côtés de Trippie Redd et d’autres.
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Le podcast « Beast Mode On » est disponible sur YouTube et Spotify ; tous les épisodes sont accessibles gratuitement.