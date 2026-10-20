Al-Ittihad a réussi son retour dans le carré d'as de la Saudi Pro League (Roshn), après une large victoire face à Al-Ettifaq, lors d'une soirée marquée par le brio de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Ettifaq sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, sur la pelouse de ce dernier, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League (Roshn).

L'attaquant nigérian George Eleninkhina a ouvert le score pour Al-Ittihad à la 16e minute de jeu, après avoir reçu un ballon du talon du Colombien Richard Ríos dans la surface de réparation, avant de l'expédier directement au fond des filets du pied gauche.

Sultan Haroun est toutefois parvenu à égaliser pour Al-Ettifaq à la 34e minute, après que Radhi Al-Otaibi lui a adressé un long ballon qui l'a placé en position de un contre un face au gardien serbe Predrag Rajković, avant qu'il ne glisse le ballon entre les jambes de ce dernier.

Le milieu de terrain algérien Houssem Aouar a redonné l'avantage à Al-Ittihad à la 53e minute de jeu, après qu'Eleninkhina lui a adressé un centre à ras de terre devant le but vide, lui permettant de pousser le ballon au fond des filets.

L'attaquant marocain Youssef En-Nesyri a attiré tous les regards, après son entrée en jeu comme remplaçant dans les dernières minutes de la rencontre. Il a inscrit le troisième but à la 80e minute, après avoir converti un centre à ras de terre de Muhannad Al-Shanqiti au fond des filets.

En-Nesyri a ajouté son deuxième but personnel, le quatrième de son équipe, à la 85e minute, après avoir converti un centre d'Ahmed Al-Ghamdi au fond des filets d'une belle tête.

Cette large victoire a porté le total d'Al-Ittihad à 20 points, ce qui lui a permis de bondir à la quatrième place du classement du championnat saoudien, à deux points d'Al-Ahli, qui recule à la cinquième place.

De son côté, Al-Ettifaq a concédé sa troisième défaite de la saison en cours, restant bloqué à 15 points, ce qui le place à la huitième place du classement.