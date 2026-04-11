Vidéo : D’une touche magistrale, il est entré dans l’histoire en inscrivant deux buts lors de la même soirée

Le jeune espoir de Liverpool, Rio N’Gomo, a inscrit son nom dans les annales des Reds après avoir réalisé deux exploits historiques en une seule soirée de Premier League.

Liverpool s’est imposé 2-0 face à Fulham samedi soir, lors de la 32^e journée de Premier League.

Njomo a ouvert le score d’une touche de génie à la 36^e minute, avant que Mohamed Salah n’ajoute le deuxième but à la 40^e.

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Selon le compte Stats Foot sur la plateforme X, le jeune joueur est devenu, à 17 ans et 225 jours, « le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à marquer son deuxième but en Premier League, devançant la légende Michael Owen qui avait réalisé cet exploit à 17 ans et 238 jours ».

Le jeune prodige a également inscrit son nom à Anfield comme le plus jeune buteur de l’histoire du club à domicile en Premier League, devançant le précédent record de Raheem Sterling (17 ans et 317 jours) établi en octobre 2012, d’après les données de Squawka.

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Grâce à ce succès, Liverpool totalise désormais 52 points et occupe la cinquième place, renforçant ses chances de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.