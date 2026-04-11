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Vidéo : D’une touche magistrale, il est entré dans l’histoire en inscrivant deux buts lors de la même soirée

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
R. Ngumoha
M. Owen
R. Sterling
Angleterre

Dès ses premiers pas, la pépite des Reds défie déjà les légendes.

Le jeune espoir de Liverpool, Rio N’Gomo, a inscrit son nom dans les annales des Reds après avoir réalisé deux exploits historiques en une seule soirée de Premier League.

Liverpool s’est imposé 2-0 face à Fulham samedi soir, lors de la 32^e journée de Premier League.

Njomo a ouvert le score d’une touche de génie à la 36^e minute, avant que Mohamed Salah n’ajoute le deuxième but à la 40^e.

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Selon le compte Stats Foot sur la plateforme X, le jeune joueur est devenu, à 17 ans et 225 jours, « le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à marquer son deuxième but en Premier League, devançant la légende Michael Owen qui avait réalisé cet exploit à 17 ans et 238 jours ».

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Le jeune prodige a également inscrit son nom à Anfield comme le plus jeune buteur de l’histoire du club à domicile en Premier League, devançant le précédent record de Raheem Sterling (17 ans et 317 jours) établi en octobre 2012, d’après les données de Squawka.

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Grâce à ce succès, Liverpool totalise désormais 52 points et occupe la cinquième place, renforçant ses chances de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

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