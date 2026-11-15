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L'Angleterre a décroché une victoire spectaculaire face à l'Espagne sur le score de 3-2, dimanche soir, lors du match qui les a opposées au stade Metropolitano, dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne, après avoir résisté au sursaut offensif des locaux dans les dernières minutes, malgré avoir terminé la rencontre à dix.

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Les buts de la sélection anglaise ont été inscrits par Harry Kane à la 45e minute sur penalty, Ezri Konsa à la 53e minute et Ben White à la 57e minute, tandis que Mikel Oyarzabal a marqué le premier but de l'Espagne sur penalty à la 65e minute, avant que Nico Williams n'ajoute le deuxième à la 75e minute. La rencontre a également été marquée par l'expulsion d'Elliot Anderson à la 64e minute.

Grâce à cette victoire, l'Angleterre a porté son total à 15 points et ravi la première place du groupe à l'Espagne, qui compte le même nombre de points, profitant de sa meilleure différence de buts pour terminer la phase de groupes à la première place, après avoir transformé sa défaite face à la sélection espagnole lors de la première journée en une précieuse victoire au match retour.

L'Angleterre a imposé sa supériorité dès le début de la rencontre et livré une prestation solide sous la direction de Thomas Tuchel, dominant le cours du jeu et multipliant les attaques sur le but des hôtes, tandis que la sélection espagnole encaissait un coup précoce à la 21e minute avec la blessure de Marc Bobbel, remplacé par Pedro Porro.

La domination anglaise s'est poursuivie durant la première mi-temps, avec plus d'une occasion de but gâchée, avant qu'Harry Kane n'obtienne un penalty à la 45e minute après avoir été fauché par Pau Cubarsí dans la surface de réparation. Le capitaine de l'Angleterre s'est chargé de le transformer avec succès et a offert l'avantage à son équipe sur un but à zéro, corrigeant ainsi son erreur du match aller, où il avait manqué un penalty lors de la défaite de sa sélection 3-2 sur la pelouse de Wembley.

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Au début de la seconde période, Luis de la Fuente a procédé à trois changements d'un coup, en faisant entrer Dean Huijsen, Pedri et Fermín López à la place de Cubarsí, Fabián Ruiz et Mikel Merino, mais ces ajustements n'ont pas arrêté la supériorité anglaise, qui a poursuivi son pressing et réussi à inscrire deux buts coup sur coup en l'espace de quatre minutes.

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Le deuxième but est intervenu à la 53e minute par l'intermédiaire d'Ezri Konsa, qui a dévié de la tête un corner tiré par Declan Rice au fond des filets sans être surveillé, avant que Ben White n'ajoute le troisième but à la 57e minute, après une contre-attaque rapide de la sélection anglaise au cours de laquelle le ballon est parvenu à Jude Bellingham, qui l'a transmis à White pour conclure l'action avec succès.

Mais la rencontre a basculé à la 64e minute, lorsque Lamine Yamal a subtilisé le ballon à Jarell Quansah et s'est élancé vers la surface de réparation, avant d'être fauché par Elliot Anderson, qui a écopé d'un carton rouge, avec un penalty accordé à l'Espagne. Mikel Oyarzabal l'a transformé avec succès à la 65e minute, amorçant le retour des hôtes et transformant la rencontre en un pressing offensif continu sur le but de l'Angleterre.

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La sélection espagnole a profité de sa supériorité numérique et poursuivi ses attaques jusqu'à ce que le remplaçant Nico Williams réussisse à inscrire le deuxième but à la 75e minute, après avoir repris d'une seule touche un centre de Lamine Yamal dans la surface de réparation, ramenant le score à 3-2. Cela a poussé Tuchel à renforcer sa défense et à effectuer des changements pour préserver l'avantage, avant que l'Angleterre, emmenée par son gardien James Trafford, ne parvienne à résister aux tentatives espagnoles jusqu'au coup de sifflet final.