Le Néerlandais Georginio Wijnaldum, milieu de terrain d'Al-Ittihad, a évité au club saoudien de subir sa première défaite de la saison, grâce à son premier but avec l'équipe, face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie élite.

Al-Ittihad et Al-Shamal ont fait match nul 1-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce lundi, au stade Al-Bayt d'Al-Khor, dans la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

L'attaquant algérien Baghdad Bounedjah a inscrit l'unique but d'Al-Shamal à la 63e minute, après avoir reçu une passe au sol dans la surface de réparation d'Al-Ittihad, qu'il a frappée du pied gauche, avant que le ballon ne heurte la défense et ne finisse dans les filets du gardien serbe Predrag Rajković.

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Cependant, Wijnaldum a réussi à égaliser dans le temps additionnel, grâce à son premier but avec l'équipe, après être entré en jeu comme remplaçant en seconde période, en transformant avec brio dans les filets un centre au sol de son compatriote Steven Bergwijn.

Ainsi, Al-Ittihad conserve son bilan sans défaite depuis le début de la saison, ayant disputé 7 matchs en Roshn League, au cours desquels il a signé 5 victoires pour deux nuls, sans concéder la moindre défaite, occupant la deuxième place avec 17 points, à un point d'Al-Hilal.

Al-Ittihad a également remporté son match des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, aux dépens d'Al-Najma, ainsi que son match du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Asie élite, face à Al-Jazira des Émirats, portant son bilan à 10 matchs sans défaite.

En revanche, le club d'Al-Shamal a laissé filer une victoire historique, qui aurait été la première de son histoire en Ligue des champions d'Asie élite, à l'occasion de son tout premier match dans l'histoire de la compétition.

Le match nul place les équipes d'Al-Shamal et d'Al-Ittihad respectivement aux troisième et quatrième places du classement du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie élite, avec un point chacune, dans l'attente des autres matchs de la première journée.