Vidéo : d'un confortable 3-0 à la terreur des dernières minutes, Milan survit à une soirée de folie

Milan a survécu au réveil tardif de l'Atalanta, après avoir transformé son avance (3-0) en une victoire laborieuse (3-2), lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce dimanche au stade de San Siro, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Italie.

Milan semblait filer vers un succès tranquille après avoir mené par trois buts d'écart, mais l'Atalanta s'est révoltée dans les dernières minutes et a réussi à inscrire deux buts, relançant le suspense et plaçant les locaux sous une forte pression jusqu'au coup de sifflet final.

Gonçalo Ramos a ouvert le score pour Milan à la 24e minute, sur un penalty accordé après recours à l'assistance vidéo, le ballon ayant touché la main du remplaçant Obric dans la surface de réparation.









Deux minutes avant la fin de la première période, le Français Adrien Rabiot a creusé l'écart pour les Rossoneri, après avoir reçu une passe de Moreira. Il s'est libéré du marquage entre les lignes, avant de dribbler un défenseur et de frapper du pied droit dans le premier poteau, battant le gardien Carnesecchi.









À la 58e minute, Mario Gila a ajouté le troisième but milanais, en profitant d'un corner frappé par Luka Modric et remis par Rabiot, avant de glisser facilement le ballon au fond des filets.









Mais l'Atalanta a refusé d'abdiquer et a lancé sa remontée à la 66e minute, lorsque Zalewski a transmis le ballon à Gaetano, qui a surpris le gardien français Mike Maignan d'une frappe réussie, réduisant l'écart à deux buts.









La rencontre s'est embrasée à la 81e minute, après que Krstovic a exploité un flottement dans la défense milanaise, à la suite d'une contre-attaque rapide menée par Raoul Bellanova sur le côté droit. Ce dernier a adressé un centre que l'attaquant a conclu d'une frappe au fond des filets, signant le deuxième but de l'Atalanta.









Malgré la pression tardive et les tentatives de l'Atalanta d'égaliser, Milan a préservé son avance jusqu'au bout et empoché trois points précieux au terme d'une rencontre qui a failli se transformer en cauchemar pour les locaux.

Avec ce succès, Milan porte son total à 15 points et occupe la quatrième place du classement du championnat d'Italie, tandis que l'Atalanta reste bloquée à 9 points, au dixième rang.







