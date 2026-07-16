Vidéo : crachats et piétinements… Des supporters argentins ont profané le drapeau anglais sur l’une des places les plus célèbres des États-Unis

Les supporters argentins ont poursuivi leurs railleries à l’encontre de leurs homologues anglais, à l’issue de la rencontre disputée dans le cadre de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu l’Angleterre 2-1 mercredi dernier au stade d’Atlanta, en demi-finale.

La rencontre a été émaillée d’incidents controversés, les supporters argentins ayant notamment scandé des slogans hostiles aux Anglais pendant l’hymne britannique, en criant : « Qui ne saute pas est anglais ».

Les supporters argentins n’ont pas en resté là : la radio française Radio Monte-Carlo a diffusé une vidéo les montrant en train de profaner délibérément le drapeau anglais sur l’une des places les plus célèbres des États-Unis.

La séquence les montre sur Times Square, au cœur de Manhattan, jetant le drapeau anglais au sol, crachant dessus puis le piétinant en groupe.

Cet incident s’inscrit dans le contexte de la polémique qui a précédé le coup d’envoi, alimentée par les tensions politiques entre les deux pays liées à la guerre des Malouines de 1982.