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Fans Of Argentina Celebrate The Victory Against England In The FIFA World Cup 2026Getty Images News

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Vidéo : crachats et piétinements… Des supporters argentins ont profané le drapeau anglais sur l’une des places les plus célèbres des États-Unis

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
France vs Angleterre
France
Angleterre
Espagne
Argentine
É.-U.
France
Angleterre

Les répercussions de la demi-finale de la Coupe du monde se font encore sentir

Les supporters argentins ont poursuivi leurs railleries à l’encontre de leurs homologues anglais, à l’issue de la rencontre disputée dans le cadre de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu l’Angleterre 2-1 mercredi dernier au stade d’Atlanta, en demi-finale.

La rencontre a été émaillée d’incidents controversés, les supporters argentins ayant notamment scandé des slogans hostiles aux Anglais pendant l’hymne britannique, en criant : « Qui ne saute pas est anglais ».

Les supporters argentins n’ont pas en resté là : la radio française Radio Monte-Carlo a diffusé une vidéo les montrant en train de profaner délibérément le drapeau anglais sur l’une des places les plus célèbres des États-Unis.

La séquence les montre sur Times Square, au cœur de Manhattan, jetant le drapeau anglais au sol, crachant dessus puis le piétinant en groupe.

Coupe du monde
France crest
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FRA
Angleterre crest
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ANG
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Espagne crest
Espagne
ESP
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Argentine
ARG

Cet incident s’inscrit dans le contexte de la polémique qui a précédé le coup d’envoi, alimentée par les tensions politiques entre les deux pays liées à la guerre des Malouines de 1982.

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