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Al-Ahli Saudi a subi un coup dur lors de son déplacement au Qatar. Après avoir mené de deux buts face à Al-Shamal, le club saoudien s'est incliné 3-2 au terme d'un match haletant, ce lundi soir, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Les locaux ont arraché la victoire grâce à un but dans la première minute du temps additionnel, privant l'équipe saoudienne d'un résultat positif lors d'une soirée marquée par le brio de son ancienne star, Riyad Mahrez. Al-Shamal compte désormais huit points et occupe la septième place du classement de la zone Ouest, à égalité avec Al-Ahli, resté sixième.

Al-Ahli a démarré la rencontre tambour battant et a ouvert le score dès la 11e minute : Firas Al-Buraikan a profité d'une passe en profondeur de l'Anglais Ivan Toney pour la reprendre d'une frappe du pied gauche dans la surface et donner l'avantage au club saoudien. Al-Ahli a eu l'occasion de doubler la mise à la 15e minute, lorsque l'arbitre a accordé un penalty pour une faute sur le Brésilien Galeno dans la surface, mais Ivan Toney l'a manqué à la 19e minute, le gardien Babacar Seck ayant repoussé sa tentative pour maintenir Al-Shamal dans le match.

Al-Shamal a tenté d'en profiter pour revenir, et Mahrez s'est illustré à la 28e minute en créant une occasion pour son équipe : il a servi Federico Baez, dont la frappe de l'extérieur de la surface a été contrée par la défense d'Al-Ahli. À la 30e minute, Galeno a mis à l'épreuve le gardien local d'une frappe lointaine, repoussée par Seck. Les dernières minutes de la première période ont donné lieu à des occasions de part et d'autre. Mahrez s'est encore montré à la 45e minute en obtenant un coup franc sur le côté droit, avant de tenter sa chance lui-même de loin à la 45e+3, mais la défense d'Al-Ahli a repoussé sa tentative. Les visiteurs ont ainsi regagné les vestiaires avec un but d'avance.

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Au retour des vestiaires, Al-Ahli a cherché à creuser l'écart. Ziyad Al-Johani a manqué une occasion à la 47e minute en ratant le cadre de la tête sur un centre de Galeno, avant qu'Ivan Toney ne inscrive le deuxième but à la 58e minute, d'une frappe à ras de terre dans la surface.

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Al-Shamal a réagi rapidement : Baghdad Bounedjah a réduit l'écart à la 62e minute en poussant le ballon au fond à bout portant dans la surface.

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Mahrez a continué à mener les offensives locales, jusqu'à délivrer la passe décisive sur l'égalisation à la 72e minute : son corner a trouvé Thiago Silva, qui a décoché une frappe du pied droit de l'extérieur de la surface, logée dans le but d'Édouard Mendy. Tout était à refaire, à 2-2.

Alors qu'Al-Ahli cherchait à reprendre l'avantage dans les dernières minutes, Alex Collado l'a surpris avec un troisième but à la 90e+1, d'une frappe du pied gauche de l'extérieur de la surface, offrant à Al-Shamal un avantage décisif.

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Collado a écopé d'un carton jaune pour une célébration excessive, avant que Trincão ne tente d'égaliser d'une frappe à la 90e+3, repoussée par le gardien Babacar Seck. Cette victoire arrachée sur le fil avait une saveur particulière pour Riyad Mahrez, qui affrontait son ancien club pour la première fois depuis son départ lors du dernier mercato estival, après trois saisons sous le maillot d'Al-Ahli, avec qui il a remporté à deux reprises la Ligue des champions de l'AFC Élite. Son retour face aux supporters de son ancienne équipe s'est transformé en soirée exceptionnelle : il a délivré la passe décisive sur l'égalisation et contribué à mener Al-Shamal vers une victoire historique contre le tenant du titre, transformant un retard de deux buts en un succès renversant dans les derniers instants.

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