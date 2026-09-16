Vidéo : comment Bounou a conquis le cœur des supporters d'Al-Hilal lors de la nuit de l'élite ?

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, a attiré tous les regards lors de la soirée de victoire face au club qatari d'Al-Gharafa sur le score de 2-1, à l'occasion du match qui a opposé les deux équipes mardi soir, pour son entrée en lice dans la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Malgré l'importance du résultat et de la prestation sur le terrain, une seule scène a capté l'attention après la sortie de Nasser Al-Dawsari du match, en offrant un tableau qui reflète beaucoup de la personnalité des joueurs d'Al-Hilal et de l'esprit de groupe au sein de l'équipe.

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À la suite du remplacement de Nasser Al-Dawsari, le joueur a laissé le brassard de capitaine sur le terrain, et le Portugais Ruben Neves s'est dirigé vers lui afin de le remettre au Marocain Yassine Bounou, en tant que l'un des principaux capitaines de l'équipe et l'un des plus expérimentés.

Mais la surprise est venue de Bounou lui-même, qui a refusé de porter le brassard de capitaine, dans une scène qui a suscité l'admiration des supporters présents, après qu'il a insisté pour que Neves le porte à sa place.

Bounou n'a pas considéré le brassard de capitaine comme un privilège personnel, mais il a désigné Neves et lui a demandé de le porter, dans une scène marquante qui confirme que le gardien marocain était davantage soucieux de l'esprit de groupe que de la mise en avant individuelle.

Dès l'apparition de la scène sur les écrans du stade, les supporters d'Al-Hilal ont réagi par des applaudissements et des saluts, en signe de considération manifeste pour le geste du gardien marocain, d'autant plus que la scène est survenue à un moment où Bounou aurait pu obtenir le brassard de capitaine sans la moindre polémique.

Les quelques minutes qui ont suivi la sortie de Nasser Al-Dawsari se sont transformées en l'un des moments les plus commentés du match, après que Bounou a fait preuve d'humilité et d'abnégation, préférant que le brassard reste à Neves plutôt qu'il ne lui revienne.

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La scène n'a pas été un simple échange de brassard de capitaine, mais elle a porté un message clair sur la nature de la relation au sein du vestiaire d'Al-Hilal, en présence d'un ensemble de vedettes dotées d'expérience et de fortes personnalités.

Bounou, présent lors du match pour protéger la cage d'Al-Hilal, a cette fois attiré les regards loin des parades, après avoir offert une scène humaine qui a reçu la considération des supporters, lesquels l'ont aussitôt célébré.