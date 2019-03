VIDEO - Coman : "Ribéry, un grand frère"

En conférence de presse de l'équipe de France, Kingsley Coman a été sondé sur sa relation avec Franck Ribéry, son partenaire au Bayern Munich.

Franck Ribéry a beaucoup aidé Kinglsey Coman au comme ce dernier l'a admis en conférence de presse des Bleus ce mercredi avant le match contre la Moldavie prévu dans deux jours :

Le natif de Paris voue une grande estime à l'ancien international et il ne se prive pas pour le faire savoir. "On parle très peu de l'équipe de et il ne me donne plus tant de conseils que ça parce que ça fait longtemps maintenant qu'on évolue ensemble et je crois qu'il en a fait le tour (rires). Franck est plus comme un grand frère, a-t-il tonné. On est en concurrence sur le même poste mais c'est une concurrence saine. On se pousse mutuellement", a considéré Coman.