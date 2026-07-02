Vidéo choquante : un supporter algérien violemment passé à tabac à la suite d'un match contre le Maroc… Des mesures officielles sont prises pour poursuivre les responsables

La communauté algérienne est sous le choc après l’agression violente dont a été victime le jeune Wassim (14 ans) dans une fan zone de Boston, aux États-Unis. L’incident s’est produit en marge du match Maroc-Pays-Bas, comptant pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, et a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Selon plusieurs sources concordantes, dont le journal algérien « El Chourouk », ce jeune Américain d’origine algérienne se trouvait dans la fan zone, vêtu d’un maillot de l’équipe nationale algérienne, mais il était venu soutenir l’équipe du Maroc lors de cette rencontre conclue par la qualification des « Lions de l’Atlas » aux tirs au but après un match nul (1-1).

Selon les éléments recueillis, les faits se sont accélérés après l’ouverture du score des Pays-Bas. Une vidéo largement partagée montre que le jeune homme a été victime d’une agression collective, perpétrée par environ 35 supporters présents pour suivre la rencontre. Il a perdu connaissance avant d’être évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins.

Indignation générale et enquête américaine

Cet incident a provoqué un vif émoi au sein de la communauté algérienne, tant sur les réseaux sociaux que parmi la diaspora aux États-Unis et au Canada, alors que l’équipe nationale algérienne s’apprêtait à affronter la Suisse à Vancouver dans le cadre de la Coupe du monde.

De nombreux supporters algériens et marocains ont par ailleurs condamné l’agression sur les réseaux sociaux, tandis que le public algérien manifestait une grande sympathie à l’égard de « Wassim ».

Selon La Gazette de Vénice, les autorités américaines ont ouvert une enquête et engagé des poursuites contre les suspects, tandis que le consul algérien à New York a déposé une plainte officielle pour assurer le suivi de l’affaire.

Réaction du président algérien

De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’ambassade d’Algérie suivait l’affaire avec les autorités américaines pour garantir que toutes les mesures juridiques nécessaires soient prises. Il a déclaré : « Notre ambassade fait tout ce qui est nécessaire et suit toutes les procédures judiciaires avec la justice et les autorités américaines. »

Des peines sévères sont à prévoir pour les auteurs.

Selon certaines sources, les images de vidéosurveillance auraient permis aux enquêteurs d’identifier 35 suspects. Une enquête officielle est en cours et les mis en cause devraient comparaître prochainement devant la justice. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent jusqu’à 25 ans de prison.

Par ailleurs, des diplomates algériens ont rendu visite au jeune Wassim pour s’enquérir de son état de santé. Le président algérien a indiqué qu’il avait quitté l’hôpital, précisant que le ministre des Sports, Walid Sadi, suivait son rétablissement de près et lui avait adressé une invitation pour assister au match Algérie-Suisse de la Coupe du monde, en signe de soutien après cet incident.

L’oncle du supporter répond aux rumeurs

L’oncle du jeune supporter a par ailleurs rassuré l’opinion publique : Wassim a franchi le cap médical critique mais demeure sous surveillance constante.

Il a précisé que l’ambassade d’Algérie à Washington avait pris contact direct avec la famille pour suivre l’affaire et apporter tout le soutien nécessaire, Son père a d’ores et déjà engagé toutes les démarches juridiques nécessaires, une action en justice ayant été introduite au motif que Wassim, mineur, possède la double nationalité américaine et algérienne ; les autorités sécuritaires américaines ont par ailleurs ouvert une enquête judiciaire sur cet incident.

Il a également démenti l’arrestation des suspects : à ce stade, les auteurs – potentiellement plus de 35 individus – n’ont pas été interpellés et l’enquête se poursuit pour les identifier.

Il a également démenti les rumeurs remettant en cause la réalité des faits, en affirmant que la vidéo est bien actuelle et que l’incident s’est produit sur le sol américain, tout en soulignant que l’affaire fait l’objet d’un suivi officiel et diplomatique intensif.