Vidéo : Chizni imite Yamal avec humour... et la réaction surprenante de Lamine

Une confrontation sur le terrain entre le gardien de but du FC Barcelone, Wojciech Szczęsny, et Lamine Yamal s'est soldée par une réaction inattendue de la part de l'ailier vedette.

Wojciech Szczęsny est connu pour imiter les joueurs, qu'il s'agisse de ses coéquipiers dans les équipes où il a joué ou même de ses adversaires.

La dernière victime du gardien de Barcelone a été son coéquipier Lamine Yamal : une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, montrant Ciesny imitant la démarche de son jeune coéquipier.

Czesny n'a pas cessé de marcher à la manière de Yamal, malgré la présence de son coéquipier devant lui, qui a rapidement compris la situation et a encouragé son coéquipier à en faire davantage.

Le grand gardien n'a pas répondu à Yamal, mais a continué à marcher à sa manière sous les rires de ceux qui les entouraient dans le parking réservé aux joueurs.

(Lire aussi)... Fuite de la décision de la commission technique des arbitres concernant l'incident controversé de Gerard Martin