Chelsea a adressé un message fort à ses concurrents en Premier League, après avoir signé une large victoire aux dépens de Bournemouth sur le score de 5-1, samedi soir, au stade de Stamford Bridge, dans le cadre de la sixième journée, lors d'un match marqué par une entame exceptionnelle des locaux et une prestation remarquable de l'Anglais Jordan Henderson, auteur d'un doublé lors d'une soirée offensive palpitante.

Chelsea n'a laissé aucun répit à son hôte, puisque Henderson a ouvert le score après une seule minute de jeu, en exploitant une passe de Cole Palmer dans la surface de réparation pour loger le ballon au fond des filets, avant que Morgan Rogers ne double la mise à la troisième minute, d'une frappe magnifique qui a confirmé le départ canon du club londonien, lequel a imposé sa supériorité très tôt et bousculé les plans de Bournemouth.

Dès l'entame de la seconde période, Chelsea a maintenu sa pression offensive, João Pedro ajoutant le troisième but à la 45e minute, renforçant l'avance des locaux avant que Bournemouth ne parvienne à réduire l'écart par Evanilson à la 51e minute, offrant à son équipe un espoir temporaire de revenir dans le match.

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Mais Chelsea n'a pas laissé son adversaire profiter de ce moment, João Pedro faisant à nouveau trembler les filets à la 67e minute, inscrivant le quatrième but, avant que Henderson ne porte le coup de grâce avec un cinquième but sur un coup franc direct à la 70e minute, bouclant ainsi son doublé personnel et clôturant une soirée parfaite pour les locaux.

Le doublé de Henderson lui a valu le rôle de héros de la rencontre, après avoir ouvert le score d'un but précoce, puis conclu la manita d'une balle arrêtée parfaitement exécutée, tandis que Palmer a joué un rôle important dans le démarrage de son équipe, grâce à ses déplacements et à sa création d'espaces dans le dernier tiers offensif, ce qui a aidé Chelsea à imposer son rythme dès les premières minutes.

Cette victoire offre à Chelsea un élan moral important sous la houlette de son entraîneur Xabi Alonso, après que l'équipe avait perdu son précédent match face à Brentford sur un score de trois buts à zéro, la réponse étant venue avec force par une manita face à Bournemouth.

Pour autant, le but encaissé après la pause demeure un point à revoir, même si la supériorité offensive a scellé la rencontre de manière évidente.

En face, Bournemouth a essuyé une défaite sévère après avoir été incapable de gérer le départ tonitruant de Chelsea, et se trouve désormais tenu de revoir ses erreurs défensives, notamment lors des premières minutes qui ont décidé d'une grande partie de la rencontre.

Quant à Chelsea, il est sorti avec une grande victoire qui a redonné confiance à ses rangs et confirmé que sa ligne offensive est capable de faire la différence lorsqu'elle trouve des espaces et de l'efficacité devant le but.







