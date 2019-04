VIDEO - Chelsea - Face à United, défaite interdite pour Maurizio Sarri

Présent en conférence de presse à la veille du choc entre Blues et Red Devils, l'Italien a prévenu, la défaite sera interdite à Old Trafford.

Réputé pour son intensité et pour ses rencontres aux nombreux rebondissements, le championnat d' est largement fidèle à sa réputation lors de cette saison 2018-2019, qui restera quoiqu'il advienne comme une cuvée de très haute facture dans l'histoire du football britannique. En effet, le suspense est encore total dans le haut de tableau, tant pour le titre de Champion que convoitent avec brio et , que pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions, quant à elles convoitées par quatre autres formations historiques que sont , , et .

Dans cette configuration là, la défaite des Spurs, troisièmes avec 70 points, face à à domicile ce samedi (0-1) revêt une importance toute particulière puisque cette dernière relance encore un peu plus le suspense. En effet, Arsenal, Manchester United mais surtout les Blues, quatrièmes avec trois petits points de retard sur les partenaires d'Hugo Lloris, entendent bien en profiter pour recoller au classement.

"Ce sera un match difficile pour chaque équipe"

Pour cela, il leur faudra toutefois s'imposer face aux Red Devils ce dimanche (17h30). Loin d'être idéal pour profiter du faux pas de Tottenham, donc, mais rien d'insurmontable non plus. C'est en tout cas le discours de leur entraîneur italien Maurizio Sarri.

L'article continue ci-dessous

​

"C'est un match très important. Probablement l'un des matches les plus importants si l'on veut atteindre notre objectif. Nous allons essayer de gagner, évidemment. Si nous n'y parvenons pas, nous ne devons pas perdre. Ce sera un match difficile pour chaque équipe", a confié le technicien en conférence de presse, ce samedi, avant d'évoquer les objectifs précis du club londonien lors des prochaines semaines. Des objectifs particulièrements élevés.

"Nous allons affronter un adversaire qui est très motivé après le derby de Manchester (perdu 4-0 contre City). Mais nous devons essayer. Nous avons deux objectifs à atteindre à la fin de la saison : le premier est de finir dans le top 4 et le second d'aller en finale de la (Chelsea est qualifié en demi-finales)", a ensuite ajouté l'ancien du Napoli. Si Chelsea aura encore toutes ses chances d'espérer en cas de revers contre Manchester United, les partenaires de Paul Pogba, eux, ne peuvent pas forcément en dire autant, occupant une inquiétante sixième place de avec 64 points au compteur.