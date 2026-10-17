Chelsea a décroché une victoire précieuse sur la pelouse d'Everton (2-0), ce samedi, au Hill Dickinson Stadium, dans le cadre de la septième journée de Premier League, au terme d'une rencontre qui n'a manqué ni de suspense ni de polémique, marquée par une blessure inquiétante du gardien argentin Emiliano Martinez, ainsi que par deux séquences arbitrales qui ont suscité les protestations des joueurs de Chelsea.

Le Portugais Pedro Neto s'est imposé comme l'homme du match, en inscrivant les deux buts de Chelsea aux 46e et 90e minutes, offrant à son équipe trois points précieux qui portent son total à 13 points et la placent à la quatrième place, tandis qu'Everton reste bloqué à 10 points, au sixième rang.

Les événements de la rencontre ne se sont pas limités aux buts, puisque la 31e minute a été le théâtre d'une polémique arbitrale, après la chute du Brésilien Joao Pedro dans la surface de réparation d'Everton à la suite d'un contact avec le défenseur James Tarkowski, l'attaquant réclamant un penalty en faveur de son équipe.

L'attaquant de Chelsea a levé les bras pour protester contre la non-sanction de la faute, sous le regard de ses coéquipiers qui estimaient que le contact méritait l'intervention de l'arbitre, mais Paul Tierney a refusé de répondre aux réclamations des joueurs de Chelsea et a fait signe à Joao Pedro de se relever et de poursuivre le jeu, considérant que le contact ne justifiait pas l'attribution d'un penalty.

La polémique s'est amplifiée lorsque l'arbitre d'assistance vidéo (VAR) n'est pas intervenu pour inviter Tierney à revoir la séquence sur l'écran situé au bord du terrain, le jeu se poursuivant sans que la décision arbitrale soit modifiée.

Une blessure inquiétante pour Martinez

À la 66e minute, l'inquiétude a gagné la rencontre après un choc violent entre Martinez et le joueur d'Everton Branthwaite, lors de l'exécution d'un coup franc, les deux joueurs s'effondrant au sol et le jeu étant interrompu pour faire appel au staff médical.

Branthwaite a réussi à se relever rapidement, alors que la situation du gardien argentin semblait plus grave, celui-ci restant immobile sur la pelouse, entouré des membres du staff médical venus lui prodiguer les premiers soins et examiner son état avec attention.

La chaîne Sky Sports a indiqué que le staff médical a continué de s'occuper de Martinez, tout en préparant une civière en prévision de son évacuation hors du terrain, dans une scène qui a suscité les craintes des personnes présentes, d'autant que le choc n'a pas été diffusé en ralenti à la télévision.









À la 70e minute, le gardien remplaçant Mike Penders, âgé de 21 ans, a commencé à se préparer à entrer en jeu, tandis que les soins se poursuivaient pour Martinez. À la 73e minute, le gardien argentin a quitté le terrain sur une civière, avant que Chelsea ne procède à un changement forcé à la 74e minute, avec l'entrée de Penders à sa place.

Malgré l'inquiétude qui a accompagné la sortie de Martinez, ce moment a marqué un événement important pour le jeune gardien, qui a signé ses débuts en Premier League à 21 ans et 78 jours, devenant ainsi le plus jeune gardien à disputer une rencontre de la compétition sous le maillot de Chelsea, selon les informations relayées dans la couverture du match.

Nouvelle polémique autour d'un penalty dans les dernières minutes

Les séquences arbitrales litigieuses sont revenues au premier plan à la 81e minute, lorsque Chelsea a réclamé un penalty après la chute de Rogers dans la surface de réparation, consécutive à une intervention de Tarkowski.

Mais l'arbitre Paul Tierney a refusé de sanctionner la faute, et l'assistance vidéo (VAR) a confirmé sa décision, Chelsea devant se contenter d'un corner, la polémique sur les décisions arbitrales de la rencontre se poursuivant.

Au final, Chelsea a conclu la rencontre grâce au doublé de Neto, décrochant une victoire importante dans la course en Premier League, alors que la blessure de Martinez et les séquences arbitrales sont restées les faits marquants de ce succès, au-delà du résultat.







