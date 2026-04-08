Une nouvelle polémique a éclaté autour des supporters du Real Madrid avant le match contre le Bayern Munich mardi dernier, au stade Santiago Bernabéu, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 sur le terrain du Real Madrid, faisant ainsi un pas important vers la qualification pour les demi-finales avant le match retour à l'Allianz Arena la semaine prochaine.

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Le site français « Foot Mercato » a rapporté que certains supporters du Real Madrid ont entonné le même chant anti-islam avant le match contre le Bayern Munich, ravivant ainsi les inquiétudes concernant le racisme dans les stades espagnols.

La polémique autour du racisme dans les stades espagnols s'intensifie, plaçant une nouvelle fois la FIFA dans une position délicate. En effet, quelques heures seulement après le lancement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole de football suite aux incidents survenus lors du match amical entre l'Espagne et l'Égypte, l'incident impliquant les supporters du Real Madrid a ravivé les tensions.

Le site français ajoute qu’une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant un groupe de supporters du Real Madrid scandant « Qui ne saute pas est musulman », un slogan déjà entendu lors du match international qui s’est déroulé au stade de l’Espanyol (RCDE) entre l’Espagne et l’Égypte et qui s’est soldé par un match nul et vierge la semaine dernière.

Le timing de cet incident est particulièrement embarrassant pour les autorités espagnoles, surtout après que la FIFA a officiellement annoncé l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre la Fédération espagnole suite aux chants racistes entendus lors du match entre l'Espagne et l'Égypte.

L'arbitre du match avait fait état de ces incidents dans son rapport officiel, ce qui a conduit à la saisine de la commission disciplinaire de la Fédération internationale. Les sanctions éventuelles restent limitées, mais symboliques, et vont d'une amende à l'obligation pour la fédération de diffuser des messages contre le racisme lors des prochains matchs.

Ce dernier incident confirme l'existence d'un problème structurel dans les tribunes du football espagnol. En effet, depuis plusieurs saisons, les matchs de la Liga sont entachés de chants racistes et discriminatoires visant les joueurs et certaines communautés. De nombreuses stars de la Liga ont été affectées par ce comportement, comme Vinícius Júnior, Ansu Fati et Kylian Mbappé.

Cette situation devient d'autant plus sensible que l'Espagne s'apprête à accueillir la Coupe du monde 2030 aux côtés du Maroc et du Portugal.

Pour la FIFA, qui souhaite utiliser ce tournoi comme une plateforme pour ses campagnes contre le racisme et la discrimination, la multiplication des incidents controversés dans l’un des pays hôtes est source d’inquiétude. Plusieurs voix dans la presse espagnole ont d’ailleurs déjà exprimé leur inquiétude quant à l’impact de ces incidents sur la crédibilité internationale du pays.







