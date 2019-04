VIDÉO - Champions de l'Innovation - Porto et ses contres meurtriers sur le point de frapper en Ligue des Champions

Le géant portugais s'est offert la bagatelle de 19 buts en Ligue des Champions cette saison.

Après avoir sorti l' au terme d'une confrontation au scénario hitchcockien en 8es de finale, Porto rêve de pouvoir réediter son exploit de 2004.

L'équipe de Sergio Conceiçao est la plus performante de la compétition en terme d'efficacité devant les buts (taux de conversion), et elle se situe aussi à la seconde place des formations qui se projettent le plus rapidement vers l'avant.

Son style basé sur des contre-attaques assassines n'a pas encore été éprovué en Ligue des Champions cette saison puisque les Dragons en sont à 19 réalisations depuis l'entame de l'épreuve. Personne n'a fait mieux qu'eux dans ce domaine.

