La capitale, Kinshasa, a connu une ambiance de fête exceptionnelle ce dimanche, après que les joueurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ont célébré leur qualification pour la Coupe du monde 2026, suite à leur victoire 1-0 contre la Jamaïque lors du barrage intercontinental, assurant ainsi leur retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 50 ans.

Les célébrations qui ont envahi les rues de la capitale se sont transformées en une fête nationale, où des milliers de supporters sont sortis pour accueillir les « Panthères », qui ont défilé dans les rues dans une ambiance de fierté et de joie, célébrant cet exploit tant attendu.

Les médias et les réseaux sociaux ont relayé des vidéos montrant l'attaquant Cédric Bakambu en pleine forme, partageant la joie des supporters, après avoir manqué le dernier match de son équipe, le Real Betis, contre l'Espanyol.

Selon certaines informations, le joueur pourrait également manquer le match contre Braga en quarts de finale de la Ligue Europa jeudi prochain.

Les célébrations ne se sont pas limitées aux supporters, puisque l'équipe nationale a reçu un accueil officiel solennel dès son arrivée à l'aéroport international de Ngeli, où le président du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a accueillis et félicités pour cet exploit historique.

Mais la joie de la qualification n'a pas été sans controverse, les célébrations ayant suscité la colère de certains clubs européens, notamment les Français de Lille et de Lens, en raison du retard pris par leurs joueurs Chancel Mbemba et Arthur Masuaku pour rentrer en France, ce qui a entraîné leur absence lors du Derby du Nord en Ligue 1.

Le président du club de Lille, Olivier Létan, a fait part de son mécontentement face à l'attitude de la Fédération congolaise, déclarant :

Il a ajouté : « La Fédération congolaise a décidé unilatéralement de retenir les joueurs jusqu’à lundi, alors que le règlement de la FIFA est clair : les joueurs doivent rejoindre leurs clubs dans les 48 heures suivant le match. »

Il a ajouté : « Le joueur aurait dû être là jeudi. Le dossier est déjà entre les mains de la commission de discipline de la FIFA, car il s'agit d'un précédent très grave pour tous les clubs qui paient les salaires des joueurs. Les instances concernées sont très sensibles à cette question et ont déjà écrit à la Fédération congolaise. »

En se qualifiant pour la deuxième Coupe du monde de son histoire, la République démocratique du Congo rejoint le groupe K de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada du 11 juin au 19 juillet, aux côtés des équipes de Colombie, du Portugal et d’Ouzbékistan.

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