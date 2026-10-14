Le Real Madrid a transformé son retard 3-1 sur la pelouse de la Roma en une victoire arrachée sur le fil 4-3, échappant ainsi à sa première défaite en Ligue des champions cette saison et signant un succès spectaculaire lors de la rencontre disputée ce mercredi soir au stade Olympique, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue.

Vingt-quatre heures avant le retour de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, dans l'antre de la Roma, où il a passé trois saisons sur le banc du club italien, on lui avait demandé si la rencontre « serait exceptionnelle face à la Roma et à Gasperini ». Le technicien portugais avait répondu qu'elle « serait ordinaire s'il oubliait l'identité de l'adversaire », insistant sur le fait qu'il tenterait de l'oublier.

Mais le déroulement de la rencontre n'a eu rien d'ordinaire : le Real Madrid est passé tout près d'une défaite au scénario catastrophique, avant que le club merengue ne renverse la situation en six minutes, avec trois buts consécutifs au milieu de l'effondrement des locaux.

Le Real Madrid a ainsi poursuivi sa domination sur ses rencontres face à la Roma dans la capitale italienne, avec une sixième victoire en sept déplacements pour une seule défaite.

Le Real Madrid décroche son deuxième succès en Ligue des champions cette saison, après avoir entamé sa campagne par une victoire face à un autre club italien, l'Inter Milan, sur le score de 2-1. La Roma, de son côté, n'a toujours pas remporté sa première victoire, après son match nul 1-1 contre Fenerbahçe.









Une entame italienne surprenante

Contre toute attente, la rencontre a débuté par une forte pression de la Roma, portée par la ferveur du public du stade Olympique, tandis que le Real Madrid était contraint de reculer.

Sans le brio de Thibaut Courtois, la Roma aurait inscrit trois buts dans le premier quart d'heure. En face, le club merengue a attendu la 12e minute pour tenter sa première frappe en direction du but italien.

La Roma a encaissé un coup dur précoce : touché à la 17e minute, Kouadio Koné a dû quitter la pelouse en larmes, remplacé par son coéquipier Niccolò Pisilli.

Les Giallorossi ont concrétisé leur emprise par un but à la 20e minute, signé Martin de Roon, auteur d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface qui a trompé Courtois.

Mais la réponse n'a pas tardé : cinq minutes plus tard seulement, Kylian Mbappé égalisait d'une frappe similaire de l'extérieur de la surface.

Les changements de Mourinho à l'origine de la remontada

Le Real Madrid a entamé la seconde période avec l'espoir d'inscrire rapidement le but de la victoire pour éviter de souffrir dans les dernières minutes, mais les locaux l'ont surpris avec un nouveau but inattendu.

Donyell Malen a inscrit le deuxième but de la Roma six minutes seulement après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, au terme d'un contre rapide, profitant d'une erreur partagée entre Courtois, qui avait transmis le ballon à Vinicius Junior, et ce dernier, qui en a perdu le contrôle.

Quelques minutes plus tard, Malen a aggravé la souffrance du club espagnol avec son deuxième but personnel, le troisième de la Roma, portant l'écart à deux buts avant la dernière demi-heure de jeu.

Malen a récupéré une passe en profondeur qui a transpercé la défense du Real Madrid et s'est retrouvé seul face à Courtois, le joueur de la Roma logeant alors aisément le ballon au fond des filets.

Le Real Madrid a cru revenir dans la partie à la 68e minute, après un deuxième but de Mbappé en situation de face-à-face, mais l'arbitre a refusé la réalisation pour une position de hors-jeu de la star française.

Malgré tout, le remplaçant Carlos Espí est parvenu à réduire l'écart d'un but à la 82e minute, sur un suivi après un ballon repoussé par le gardien dans la surface de six mètres.

Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, l'autre remplaçant, Endrick, a égalisé d'un troisième but dans le money-time, d'une tête consécutive à un centre parfaitement dosé sur corner.

Alors que tout le monde pensait que la rencontre se terminerait sur un match nul, Antonio Rüdiger a arraché les trois points pour le Real Madrid d'un but décisif dans la dernière minute du temps réglementaire, en reprenant un autre corner au fond des filets.