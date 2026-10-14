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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Vidéo : « Ce n'était pas un match ordinaire, Mourinho » : une remontada folle sauve le Real Madrid des griffes de la Roma

Match report
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
Italie
Espagne

Le Real revient d'entre les morts avec un triplé en 6 minutes

Le Real Madrid a transformé son retard 3-1 sur la pelouse de la Roma en une victoire arrachée sur le fil 4-3, échappant ainsi à sa première défaite en Ligue des champions cette saison et signant un succès spectaculaire lors de la rencontre disputée ce mercredi soir au stade Olympique, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue.

Vingt-quatre heures avant le retour de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, dans l'antre de la Roma, où il a passé trois saisons sur le banc du club italien, on lui avait demandé si la rencontre « serait exceptionnelle face à la Roma et à Gasperini ». Le technicien portugais avait répondu qu'elle « serait ordinaire s'il oubliait l'identité de l'adversaire », insistant sur le fait qu'il tenterait de l'oublier.

Mais le déroulement de la rencontre n'a eu rien d'ordinaire : le Real Madrid est passé tout près d'une défaite au scénario catastrophique, avant que le club merengue ne renverse la situation en six minutes, avec trois buts consécutifs au milieu de l'effondrement des locaux.

Le Real Madrid a ainsi poursuivi sa domination sur ses rencontres face à la Roma dans la capitale italienne, avec une sixième victoire en sept déplacements pour une seule défaite.

Le Real Madrid décroche son deuxième succès en Ligue des champions cette saison, après avoir entamé sa campagne par une victoire face à un autre club italien, l'Inter Milan, sur le score de 2-1. La Roma, de son côté, n'a toujours pas remporté sa première victoire, après son match nul 1-1 contre Fenerbahçe.


#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale


Une entame italienne surprenante

Contre toute attente, la rencontre a débuté par une forte pression de la Roma, portée par la ferveur du public du stade Olympique, tandis que le Real Madrid était contraint de reculer.

Sans le brio de Thibaut Courtois, la Roma aurait inscrit trois buts dans le premier quart d'heure. En face, le club merengue a attendu la 12e minute pour tenter sa première frappe en direction du but italien.

La Roma a encaissé un coup dur précoce : touché à la 17e minute, Kouadio Koné a dû quitter la pelouse en larmes, remplacé par son coéquipier Niccolò Pisilli.

Les Giallorossi ont concrétisé leur emprise par un but à la 20e minute, signé Martin de Roon, auteur d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface qui a trompé Courtois.

Mais la réponse n'a pas tardé : cinq minutes plus tard seulement, Kylian Mbappé égalisait d'une frappe similaire de l'extérieur de la surface.

Les changements de Mourinho à l'origine de la remontada

Le Real Madrid a entamé la seconde période avec l'espoir d'inscrire rapidement le but de la victoire pour éviter de souffrir dans les dernières minutes, mais les locaux l'ont surpris avec un nouveau but inattendu.

Donyell Malen a inscrit le deuxième but de la Roma six minutes seulement après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, au terme d'un contre rapide, profitant d'une erreur partagée entre Courtois, qui avait transmis le ballon à Vinicius Junior, et ce dernier, qui en a perdu le contrôle.

Quelques minutes plus tard, Malen a aggravé la souffrance du club espagnol avec son deuxième but personnel, le troisième de la Roma, portant l'écart à deux buts avant la dernière demi-heure de jeu.

Malen a récupéré une passe en profondeur qui a transpercé la défense du Real Madrid et s'est retrouvé seul face à Courtois, le joueur de la Roma logeant alors aisément le ballon au fond des filets.

Le Real Madrid a cru revenir dans la partie à la 68e minute, après un deuxième but de Mbappé en situation de face-à-face, mais l'arbitre a refusé la réalisation pour une position de hors-jeu de la star française.

Malgré tout, le remplaçant Carlos Espí est parvenu à réduire l'écart d'un but à la 82e minute, sur un suivi après un ballon repoussé par le gardien dans la surface de six mètres.

Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, l'autre remplaçant, Endrick, a égalisé d'un troisième but dans le money-time, d'une tête consécutive à un centre parfaitement dosé sur corner.

Alors que tout le monde pensait que la rencontre se terminerait sur un match nul, Antonio Rüdiger a arraché les trois points pour le Real Madrid d'un but décisif dans la dernière minute du temps réglementaire, en reprenant un autre corner au fond des filets.

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