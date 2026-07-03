Vidéo - Ce n'est pas Salah !... Abou Treika surprend une star de l'équipe d'Égypte : « Tu es devenu bien meilleur que moi »

Imam Ashour, la star de la sélection égyptienne, a adressé un message émouvant à la légende Mohamed Abou Treika, exprimant sa grande joie face aux propos que « El Magico » a tenus à son sujet et révélant son souhait de le rencontrer en personne.

L’Égypte s’est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir battu l’Australie 4-2 aux tirs au but, suite à un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

« Quand j’ai appris qu’Abu Treika avait parlé de moi, j’étais très heureux, et je voudrais lui adresser un message : mon rêve est de te rencontrer », a déclaré Ashour sur la chaîne « beIN Sports ».

Le milieu de terrain d’Al-Ahly a ajouté : « Tout le monde me dit que je ressemble à Abou Treika. J’essaie d’être (un quart) d’Abou Treika », faisant preuve d’une modestie remarquable pour un meneur de jeu des Pharaons auteur d’une performance exceptionnelle dans ce Mondial.

Abou Treika a rapidement répondu : « Tu es devenu meilleur qu’Abou Treika… Tu as marqué deux buts en Coupe du monde (contre la Belgique et l’Australie), et tu as mené une grande campagne. »

Mais le « Magicien » n’a pas seulement félicité le milieu de terrain : il lui a prodigué des conseils techniques : « Tu dois encore progresser sur certains plans ; joue en fonction de la vision des joueurs qui t’entourent. Celui qui possède la meilleure lecture de jeu peut facilement s’ajuster à ceux qui en ont moins. »

Pour conclure, le magicien a formulé un vœu : « Je lui souhaite bonne chance et que Dieu le préserve des blessures. »