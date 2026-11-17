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Après 13 saisons de gloire dans l'enceinte du Santiago-Bernabéu, Dani Carvajal a décidé d'ouvrir son cœur et de révéler toute la vérité sur son départ du Real Madrid, dans un entretien franc et émouvant, inhabituel de la part de l'un des joueurs les plus discrets et disciplinés de la Maison Blanche.

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Sur la chaîne YouTube « Mario Suárez », le latéral droit de Getafe est revenu sur sa carrière ainsi que sur les derniers mois difficiles qu'il a vécus sous le maillot du Real Madrid, qui se sont conclus par la décision la plus difficile de sa vie : quitter le club qui a forgé son nom et son histoire.

Carvajal a expliqué qu'à l'approche de la fin de la saison dernière, il a commencé à sentir que son rôle au sein de l'équipe avait nettement diminué, malgré ses gros efforts à l'entraînement et alors qu'il donnait le meilleur de lui-même lors des minutes qui lui étaient accordées.

« J'ai compris que je n'avais pas le temps de jeu régulier que je méritais au vu de mes performances, que ce soit à l'entraînement ou lors des minutes que j'ai jouées. C'est alors que j'ai pris la décision, en concertation avec le club, de nous séparer. J'ai eu des doutes ces derniers mois. J'espérais retrouver ma place en jouant davantage, mais j'ai compris que mon temps était révolu », a-t-il déclaré.

L'ancienne star du Real Madrid a reconnu que l'année écoulée avait été la plus difficile de sa carrière professionnelle, non seulement en raison de son faible temps de jeu, mais aussi parce qu'il voyait son contrat arriver à son terme en juin et, dans le même temps, le rêve de disputer la Coupe du monde lui échapper.

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« L'année dernière a été la plus dure. Tu vois que tu n'as pas de temps de jeu régulier, tu vois que ton contrat se termine en juin, et tu vois la Coupe du monde te filer entre les doigts. Je dors l'esprit tranquille la nuit, car je sais que j'ai tout donné », a-t-il ajouté.

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Malgré la douleur, une question hante encore Carvajal aujourd'hui, et elle en dit long sur l'ampleur de la frustration qu'il a ressentie lors de ses derniers jours chez les Merengues.

« J'ai joué les deux derniers matchs, contre Séville et le jour de mes adieux, et je me suis senti bien. La question demeure : que se serait-il passé si j'avais eu un temps de jeu plus régulier deux mois plus tôt ? C'est une question qui me taraude. Aurais-je pu rester à ce niveau une année de plus au Real Madrid ? », s'est-il interrogé.

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Au sujet de son arrivée à Getafe, l'enfant de Leganés a révélé avoir reçu de nombreuses offres, mais avoir préféré rester à Madrid pour sa famille et la stabilité de ses enfants, assurant que ses priorités avaient désormais complètement changé.

« J'ai reçu beaucoup d'offres, mais je voulais rester à Madrid. Aujourd'hui, ma priorité, c'est la stabilité de mes enfants. Il y a eu des moments où j'ai dit que je voulais prendre ma retraite, mais ma femme savait que je le disais sans conviction. Dans ma tête, je n'étais pas encore prêt à raccrocher », a-t-il poursuivi.

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Et de compléter : « Ma famille et mes amis m'ont dit : « Tu n'as rien à prouver à personne, fais simplement ce qui te semble juste. » Et c'est ainsi que j'ai choisi Getafe. »

Carvajal a conclu par un message de fidélité envers le Real Madrid, assurant que sa vie resterait liée au club merengue et qu'il comptait passer sa licence d'entraîneur après sa retraite.

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« Ma vie restera liée au Real Madrid. Je vais passer ma licence d'entraîneur, et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. La victoire en Ligue des champions à Lisbonne a été la plus importante : elle a ouvert la voie à une décennie de succès », a-t-il affirmé.

L'ancien joueur du Real Madrid a terminé ses déclarations en ces termes : « Ancelotti a été la figure paternelle la plus importante de ma carrière, et Modric est le joueur auprès de qui j'ai le plus appris, tant pour son talent que pour son humilité. »