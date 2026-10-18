Manchester United a continué de perdre des points en Premier League après avoir été accroché sur le terrain de Leeds United (1-1), ce dimanche, lors de la septième journée, poursuivant ainsi ses difficultés en ce début de saison.

Manchester United a ouvert le score à la 35e minute par l'intermédiaire de Bryan Mbeumo, qui a profité d'un centre au ras du sol de son coéquipier Youri Tielemans pour donner l'avantage à son équipe avant la fin de la première période.

Mais Leeds United a refusé de baisser les bras et a réussi à égaliser dès l'entame de la seconde mi-temps, précisément à la 51e minute, Dominic Calvert-Lewin reprenant un ballon remis de la tête par Tarik Muharemovic à la suite d'un corner, pour tromper le gardien de Manchester United et ramener les deux équipes à égalité.

Dans le même contexte, le réseau "Squawka", spécialisé dans les statistiques, a mis en lumière la réussite de l'attaquant anglais, soulignant qu'il a inscrit 18 buts en Premier League depuis le début de la saison dernière, devenant ainsi le joueur anglais le plus prolifique sur cette période.