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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Vidéo : Calvert-Lewin surpasse les stars anglaises avec une statistique exceptionnelle sur les ruines de Manchester United

Leeds vs Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League
D. Calvert-Lewin
Angleterre

18 buts qui renversent les équilibres

Manchester United a continué de perdre des points en Premier League après avoir été accroché sur le terrain de Leeds United (1-1), ce dimanche, lors de la septième journée, poursuivant ainsi ses difficultés en ce début de saison.

Manchester United a ouvert le score à la 35e minute par l'intermédiaire de Bryan Mbeumo, qui a profité d'un centre au ras du sol de son coéquipier Youri Tielemans pour donner l'avantage à son équipe avant la fin de la première période.

Mais Leeds United a refusé de baisser les bras et a réussi à égaliser dès l'entame de la seconde mi-temps, précisément à la 51e minute, Dominic Calvert-Lewin reprenant un ballon remis de la tête par Tarik Muharemovic à la suite d'un corner, pour tromper le gardien de Manchester United et ramener les deux équipes à égalité.

Dans le même contexte, le réseau "Squawka", spécialisé dans les statistiques, a mis en lumière la réussite de l'attaquant anglais, soulignant qu'il a inscrit 18 buts en Premier League depuis le début de la saison dernière, devenant ainsi le joueur anglais le plus prolifique sur cette période.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
N
V
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
N
D
D
V
N
16
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
17
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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