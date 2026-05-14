Traduit par

VIDÉO : Bukayo Saka se confie sur son club Arsenal, sa relation privilégiée avec Mikel Arteta et bien plus encore dans le podcast « Beast Mode On » B. Saka Arsenal Premier League A. Akinfenwa Angleterre

La star d’Arsenal, Bukayo Saka, est l’invité d’Adebayo Akinfenwa sur le podcast « Beast Mode On ». L’attaquant anglais y retrace son parcours, de sa formation à Hale End jusqu’à son arrivée dans l’équipe première, où il porte aujourd’hui le brassard de capitaine du leader de la Premier League. Le joueur de 24 ans confie également son ardent désir de remporter des trophées avec le club londonien et revient sur sa relation privilégiée avec Mikel Arteta, parmi d’autres sujets, dans un épisode à ne manquer sous aucun prétexte.